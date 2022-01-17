Джоковича могут не допустить на Roland Garros, если он не вакцинируется от коронавируса – минспорта Франции

В ведомстве подчеркнули, что "никаких исключений" из нового французского закона о вакцинации не будет, и это касается в том числе Открытого чемпионата Франции по теннису, который пройдет с 16 мая по 5 июня в Париже.

При этом в министерстве не исключают, что до мая ситуация может измениться.

Закон во Франции приняли 16 января, он прописывает наличие у людей, которые намерены посетить общественные места, документа о прививках.

В 2021 году Джокович выиграл Roland Garros.