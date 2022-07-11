Джокович в седьмой раз выиграл Wimbledon и надеется, что ему дадут сыграть на US Open без вакцинации

В финале серб обыграл австралийца Ника Кирьоса по итогам четырех сетов (проиграв первый из них) – 4:6, 6:3, 6:4. 7:6 (7). Матч длился три часа и четыре минуты.
Centre Court rises again for one of its great champions— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2022
Congratulations, @DjokerNole * #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/RAm2mm56pS
После победы в Англии сербский теннисист опустился в мировом рейтинге с третьего на седьмое место. Парадокс связан с тем, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Wimbledon рейтинговых очков на 2022 год из-за решения не допустить к участию в турнире спортсменов России и Беларуси. Поэтому, хоть Джокович и защитил титул, его рейтинговые очки "сгорели".
Ранее Джокович выигрывал Уимблдон в 2011-м, 2014-м, 2015-м, 2018-м, 2019-м и 2021 годах. В 2020-м турнир не проводился из-за пандемии COVID-19.
Wimbledon может остаться единственным в сезоне турниром Большого шлема, в котором сыграл Джокович. Теннисист по-прежнему отказывается от вакцинации. В Великобританию, где в феврале смягчили ограничения, при условии сдачи отрицательного теста пускают иностранцев без прививки от COVID-19, сообщала "Европейская правда".
Но во Франции и США действуют жесткие требования. Поэтому Джоковича могут не пустить на Roland Garros. Серб, в свою очередь, надеется сыграть хотя бы на US Open, о чем заявил после победы на Wimbledon. Слова Джоковича цитирует в Twitter спортивный журналист Саша Озмо.
"Я в отпуске ближайшие пару недель. А потом, надеюсь, дождусь хороших новостей из США. Я хотел бы играть. Если этого не произойдет, мне придется подумать о своем графике", – сказал теннисист.
#Djokovic: I am on vacation for the next couple of weeks. And then, I will hopefully wait for some good news from the USA. I would love to play. If that doesn’t happen, I will have to think about my schedule. #Wimbledon— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) July 10, 2022
Джокович занимает первую строчку рейтинга ATP, он один из самых титулованных теннисистов. Известен скептическими высказываниями о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Из-за отказа привиться Джокович в начале текущего года уже пропустил один из турниров Большого шлема – Australian Open. В частности, перед прилетом в Австралию серб сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).
5 января после приземления в аэропорту Мельбурна визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилету в Австралию.
14 января визу Джоковича аннулировали повторно, суд подтвердил это решение. 16 января серба депортировали из Австралии.