Джокович в седьмой раз выиграл Wimbledon и надеется, что ему дадут сыграть на US Open без вакцинации

В финале серб обыграл австралийца Ника Кирьоса по итогам четырех сетов (проиграв первый из них) – 4:6, 6:3, 6:4. 7:6 (7). Матч длился три часа и четыре минуты.

После победы в Англии сербский теннисист опустился в мировом рейтинге с третьего на седьмое место. Парадокс связан с тем, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Wimbledon рейтинговых очков на 2022 год из-за решения не допустить к участию в турнире спортсменов России и Беларуси. Поэтому, хоть Джокович и защитил титул, его рейтинговые очки "сгорели".

Ранее Джокович выигрывал Уимблдон в 2011-м, 2014-м, 2015-м, 2018-м, 2019-м и 2021 годах. В 2020-м турнир не проводился из-за пандемии COVID-19.

Wimbledon может остаться единственным в сезоне турниром Большого шлема, в котором сыграл Джокович. Теннисист по-прежнему отказывается от вакцинации. В Великобританию, где в феврале смягчили ограничения, при условии сдачи отрицательного теста пускают иностранцев без прививки от COVID-19, сообщала "Европейская правда".

Но во Франции и США действуют жесткие требования. Поэтому Джоковича могут не пустить на Roland Garros. Серб, в свою очередь, надеется сыграть хотя бы на US Open, о чем заявил после победы на Wimbledon. Слова Джоковича цитирует в Twitter спортивный журналист Саша Озмо.

"Я в отпуске ближайшие пару недель. А потом, надеюсь, дождусь хороших новостей из США. Я хотел бы играть. Если этого не произойдет, мне придется подумать о своем графике", – сказал теннисист.