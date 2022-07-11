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Джокович в седьмой раз выиграл Wimbledon и надеется, что ему дадут сыграть на US Open без вакцинации

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Семикратный чемпион Wimbledon Новак Джокович по-прежнему отказывается вакцинироваться от COVID-19
Семикратный чемпион Wimbledon Новак Джокович по-прежнему отказывается вакцинироваться от COVID-19
Фото: EPA

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович в седьмой раз (и в четвертый – подряд) выиграл турнир Большого шлема Wimbledon, сообщила 10 июля в Twitter пресс-служба турнира.

В финале серб обыграл австралийца Ника Кирьоса по итогам четырех сетов (проиграв первый из них) – 4:6, 6:3, 6:4. 7:6 (7). Матч длился три часа и четыре минуты.

После победы в Англии сербский теннисист опустился в мировом рейтинге с третьего на седьмое место. Парадокс связан с тем, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Wimbledon рейтинговых очков на 2022 год из-за решения не допустить к участию в турнире спортсменов России и Беларуси. Поэтому, хоть Джокович и защитил титул, его рейтинговые очки "сгорели".

Ранее Джокович выигрывал Уимблдон в 2011-м, 2014-м, 2015-м, 2018-м, 2019-м и 2021 годах. В 2020-м турнир не проводился из-за пандемии COVID-19.

Wimbledon может остаться единственным в сезоне турниром Большого шлема, в котором сыграл Джокович. Теннисист по-прежнему отказывается от вакцинации. В Великобританию, где в феврале смягчили ограничения, при условии сдачи отрицательного теста пускают иностранцев без прививки от COVID-19, сообщала "Европейская правда".

Но во Франции и США действуют жесткие требования. Поэтому Джоковича могут не пустить на Roland Garros. Серб, в свою очередь, надеется сыграть хотя бы на US Open, о чем заявил после победы на Wimbledon. Слова Джоковича цитирует в Twitter спортивный журналист Саша Озмо.

"Я в отпуске ближайшие пару недель. А потом, надеюсь, дождусь хороших новостей из США. Я хотел бы играть. Если этого не произойдет, мне придется подумать о своем графике", – сказал теннисист.

Контекст:

Джокович занимает первую строчку рейтинга ATP, он один из самых титулованных теннисистов. Известен скептическими высказываниями о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Из-за отказа привиться Джокович в начале текущего года уже пропустил один из турниров Большого шлема – Australian Open. В частности, перед прилетом в Австралию серб сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).

5 января после приземления в аэропорту Мельбурна визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилету в Австралию.

14 января визу Джоковича аннулировали повторносуд подтвердил это решение. 16 января серба депортировали из Австралии.

Теги: спорт, Великобритания, Англия, теннис, вакцинация, Australian Open, Новак Джокович, Европа, Roland Garros, спортсмены, Wimbledon, US Open, ATP, коронавирус, прививки, турнир
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