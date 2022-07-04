Организаторов Wimbledon оштрафовали на $1 млн из-за отстранения спортсменов из РФ и Беларуси

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании должна заплатить $750 тыс. штрафа, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета – $250 тыс.

В то же время организации при поддержке британских властей намерена подать апелляцию.

Однако проблема заключается в том, что разрешение апелляции возможно только после того, как будут выплачены штрафы. Таким образом, организациям сначала придется заплатить, после чего они могут оспорить вынесение штрафов.

Контекст:

Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, U.S. Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.

20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В ответ на такое решение организаторов Ассоциация теннисистов-профессионалов, Женская теннисная ассоциация и Международная теннисная федерация лишили Wimbledon рейтинговых очков.