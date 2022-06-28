Первый круг Wimbledon преодолели три украинки из четырех, во втором круге двое сыграют друг против друга

27 июня свои партии выиграли первая ракетка Украины Ангелина Калинина и ее соотечественница Леся Цуренко:
Калинина (34-я в мире) в трех сетах одолела Анну Бондар (64-я в мире) из Венгрии (4:6, 6:2, 6:4), а Цуренко (101-я в мире) в двух сетах – Джоди Беррейдж (141-я в мире) из Великобритания (6:2, 6:3) – и теперь во втором круге украинки сыграют друг против друга.
28 июня Марта Костюк (76-я в мире) из Украины со счетом 4:6, 6:4, 6:4 обыграла Кэти Суон (184-я в мире) из Великобритании. Во втором круге соперницей Костюк станет Чжан Шуай (41-я в мире) из Китая.
Также сегодня играла украинка Даяна Ястремская (74-я в мире). Свой поединок первого круга она проиграла Ане Богдан (111-я в мире) из Румынии – 2:6, 2:6.
В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля. Призовой фонд турнира – £16,32 млн.
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, U.S. Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.
20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.