Первый круг Wimbledon преодолели три украинки из четырех, во втором круге двое сыграют друг против друга

27 июня свои партии выиграли первая ракетка Украины Ангелина Калинина и ее соотечественница Леся Цуренко:

Калинина (34-я в мире) в трех сетах одолела Анну Бондар (64-я в мире) из Венгрии (4:6, 6:2, 6:4), а Цуренко (101-я в мире) в двух сетах – Джоди Беррейдж (141-я в мире) из Великобритания (6:2, 6:3) – и теперь во втором круге украинки сыграют друг против друга.

28 июня Марта Костюк (76-я в мире) из Украины со счетом 4:6, 6:4, 6:4 обыграла Кэти Суон (184-я в мире) из Великобритании. Во втором круге соперницей Костюк станет Чжан Шуай (41-я в мире) из Китая.

Также сегодня играла украинка Даяна Ястремская (74-я в мире). Свой поединок первого круга она проиграла Ане Богдан (111-я в мире) из Румынии – 2:6, 2:6.