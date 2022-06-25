Украинка Киченок вместе с Остапенко из Латвии снялись с финала парного разряда на турнире WTA в Истборне

Киченок (на фото) и Остапенко вышли в финал турнира WTА второй раз подряд Фото: ЕРА (архив)

Таким образом, победителем стала пара Александра Крунич (Сербия) / Магда Линетт (Польша).

Перед снятием с финала в парном разряде Остапенко играла 25 июня на том же турнире в финале одиночного разряда, где уступила со счетом 3:6, 2:6 Петре Квитовой из Чехии.

Telegrаm-канал Ukrainian Tennis | WIMBLEDON пишет, что с парного финала украинско-латвийская пара снялась из-за травмы Остапенко в финале одиночном – она повредила большой палец на правой ноге.

Таким образом, Крунич и Линетт стали победительницами парного разряда благодаря отказам соперниц в полуфинале (Унс Джабир из Туниса и Серена Уильямс из США) и финале (Киченок и Остапенко).

В полуфинале парного разряда Киченок и Остапенко выиграли у Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из Китая – 7:5, 7:6.

19 июня Людмила Киченок и Елена Остапенко стали обладателями титула в парном разряде турнира в английском Бирмингеме Rothesay Classic Birmingham.