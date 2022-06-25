Украинка Киченок вместе с Остапенко из Латвии снялись с финала парного разряда на турнире WTA в Истборне

Таким образом, победителем стала пара Александра Крунич (Сербия) / Магда Линетт (Польша).
Перед снятием с финала в парном разряде Остапенко играла 25 июня на том же турнире в финале одиночного разряда, где уступила со счетом 3:6, 2:6 Петре Квитовой из Чехии.
Telegrаm-канал Ukrainian Tennis | WIMBLEDON пишет, что с парного финала украинско-латвийская пара снялась из-за травмы Остапенко в финале одиночном – она повредила большой палец на правой ноге.
Таким образом, Крунич и Линетт стали победительницами парного разряда благодаря отказам соперниц в полуфинале (Унс Джабир из Туниса и Серена Уильямс из США) и финале (Киченок и Остапенко).
В полуфинале парного разряда Киченок и Остапенко выиграли у Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из Китая – 7:5, 7:6.
19 июня Людмила Киченок и Елена Остапенко стали обладателями титула в парном разряде турнира в английском Бирмингеме Rothesay Classic Birmingham.
Rothesay International Eastbourne проходил в Истборне на травяных кортах с 19-го по 25 июня. Призовой фонд турнира – $758 тыс.