На Roland Garros украинка Людмила Киченок остановилась в полуфинале парного разряда

Последний раз украинки играли в парном полуфинале Roland Garros в 2008 году Фото: ЕРА

Соперницами украинско-латвийской пары были француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович.

Игра завершилась с результатом 6:2, 4:6, 2:6.

"Большой теннис Украины" пишет, что поединок прерывали из-за дождя после второго сета, пауза длилась два с половиной часа.

Людмила Киченок стала четвертой украинкой, которая сыграла в полуфинале Roland Garros в парном разряде. Портал отмечает, что ранее это удавалось Елене Татарковой в 2001 году (с Жюстин Энен), а также Алене и Катерине Бондаренко в 2008 году.

В четвертьфинале турнира в 2022 году также играла украинка Марта Костюк. 31 мая она в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в трех сетах уступила американкам Мэдисон Кис и Тэйлор Таунсенд – 6:7, 6:2, 5:7.