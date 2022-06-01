Одна из двух украинок, игравших в четвертьфинале парного разряда Roland Garros, пробилась в полуфинал

Киченок (на фото) играет в паре с Остапенко Фото: lyuda_kichenok / Instagram

Соперницами украино-латвийской пары были бельгийские теннисистки Марина Заневская и Кимберли Циммерманн. Итоговый результат – 6:3, 5:7, 6:2 в пользу Киченок и Остапенко.

Их соперник в полуфинале еще не определился.

На стадии четвертьфинала парного разряда играла еще одна украинка – Марта Костюк. 31 мая она в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в трех сетах уступила американкам Мэдисон Кис и Тэйлор Таунсенд – 6:7, 6:2, 5:7.

В одиночном разряде женского турнира Roland Garros в основной сетке стартовали четыре украинки: Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко. Первый круг преодолела только Калинина, уступив во втором.