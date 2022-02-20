Украинка Людмила Киченок проиграла в финале парного разряда турнира WTA в Дубае

Киченок боролась за шестой титул в парном разряде Фото: lyuda_kichenok / Instagram

Соперницами украинки и латвийки были вторые сеяные Вероника Кудерметова из России и Элизе Мертенс из Бельгии.

Киченок и Остапенко проиграли со счетом 1:6, 3:6.

Украинка боролась за шестой парный титул в карьере, а латвийка – за пятый, пишет "Большой теннис Украины".

Перед финалом парного разряда в Дубае Остапенко играла в финале одиночного разряда и выиграла его у Кудерметовой с результатом 6:0, 6:4.