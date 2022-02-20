Украинка Людмила Киченок проиграла в финале парного разряда турнира WTA в Дубае

Соперницами украинки и латвийки были вторые сеяные Вероника Кудерметова из России и Элизе Мертенс из Бельгии.
Киченок и Остапенко проиграли со счетом 1:6, 3:6.
Украинка боролась за шестой парный титул в карьере, а латвийка – за пятый, пишет "Большой теннис Украины".
Перед финалом парного разряда в Дубае Остапенко играла в финале одиночного разряда и выиграла его у Кудерметовой с результатом 6:0, 6:4.
Dubai Duty Free Tennis Championships проходил с 14-го по 19 февраля на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $769 тыс.
В одиночном разряде последней представительницей Украины была Даяна Ястремская. 17 февраля в четвертьфинале она проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии.