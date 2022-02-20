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Украинка Людмила Киченок проиграла в финале парного разряда турнира WTA в Дубае

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Киченок боролась за шестой титул в парном разряде
Киченок боролась за шестой титул в парном разряде
Фото: lyuda_kichenok / Instagram

19 февраля в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии проиграли в финале парного разряда турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщил сайт WTA.

Соперницами украинки и латвийки были вторые сеяные Вероника Кудерметова из России и Элизе Мертенс из Бельгии.

Киченок и Остапенко проиграли со счетом 1:6, 3:6.

Украинка боролась за шестой парный титул в карьере, а латвийка – за пятый, пишет "Большой теннис Украины".

Перед финалом парного разряда в Дубае Остапенко играла в финале одиночного разряда и выиграла его у Кудерметовой с результатом 6:0, 6:4.

Контекст:

Dubai Duty Free Tennis Championships проходил с 14-го по 19 февраля на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $769 тыс.

В одиночном разряде последней представительницей Украины была Даяна Ястремская. 17 февраля в четвертьфинале она проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии.

Теги: Латвия, Дубай, теннис, WTA, Людмила Киченок, украинки, финал, турнир
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