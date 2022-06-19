ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Украинка Людмила Киченок в паре с теннисисткой из Латвии стали победительницами турнира WTA в Бирмингеме

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Титул Киченок завоевала без финальной игры
Титул Киченок завоевала без финальной игры
Фото: lyuda_kichenok / Instagram

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии стали 19 июня обладателями титула в парном разряде турнира в английском Бирмингеме Rothesay Classic Birmingham. Об этом сообщает сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Играть в финале сеяной вторыми паре Киченок и Остапенко не пришлось, их соперницами должны были стать первые сеяные на турнире Элизе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая.

Портал "Большой теннис Украины" объясняет, что финал не состоялся из-за травмы Шуай, полученной китайской теннисисткой в одиночном финале в Бирмингеме и не позволившей продолжать борьбу за титул.

По пути к финалу Людмила Киченок и ее партнер обыграли в 1/8 финала Надежду Киченок (сестру Людмилы), игравшую в паре с Александрой Крунич из Сербии (6:3, 6:4).

В четвертьфинале турнира Киченок и Остапенко выиграли у американок Лорен Дэвис и Кэтрин Макнелли (6:1, 4:6, 12-10), а в полуфинале – у Луции Градецкой из Чехии и Сании Мирзы из Индии (7:6, 7:6).

Контекст:

Rothesay Classic Birmingham проходил в Бирмингеме с 13-го по 19 июня на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – $252 тыс.

Теги: Китай, Латвия, теннис, WTA, Бирмингем, Людмила Киченок, украинки, финал, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
Харчишин о решении EBU не проводить "Евровидение 2023" в Украине: Либо вместе победим зло, либо пусть идут вслед за русским кораблем
Харчишин о решении EBU не проводить "Евровидение 2023" в Украине: Либо вместе победим зло, либо пусть идут вслед за русским кораблем
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (138196)
2
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (123819)
3
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (62689)
4
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (55075)
5
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (43479)
6
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (30267)
7
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе (25997)
8
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео (21132)
 
 
 
 