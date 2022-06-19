Украинка Людмила Киченок в паре с теннисисткой из Латвии стали победительницами турнира WTA в Бирмингеме

Играть в финале сеяной вторыми паре Киченок и Остапенко не пришлось, их соперницами должны были стать первые сеяные на турнире Элизе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая.

Портал "Большой теннис Украины" объясняет, что финал не состоялся из-за травмы Шуай, полученной китайской теннисисткой в одиночном финале в Бирмингеме и не позволившей продолжать борьбу за титул.

По пути к финалу Людмила Киченок и ее партнер обыграли в 1/8 финала Надежду Киченок (сестру Людмилы), игравшую в паре с Александрой Крунич из Сербии (6:3, 6:4).

В четвертьфинале турнира Киченок и Остапенко выиграли у американок Лорен Дэвис и Кэтрин Макнелли (6:1, 4:6, 12-10), а в полуфинале – у Луции Градецкой из Чехии и Сании Мирзы из Индии (7:6, 7:6).