Украинская теннисистка Калинина сенсационно разгромила Мугурусу на турнире WTA в Мадриде

Калинина впервые выиграла у игрока из топ-10 мирового рейтинга Фото: ЕРА

Калининой для победы хватило двух сетов, во втором соперница не смогла взять ни одного гейма – 6:3, 6:0.

"Большой теннис Украины" отмечает, что для второй ракетки Украины это была первая победа в карьере над игроками топ-10 рейтинга WTA.

В первом круге Mutua Madrid Open Калинина выиграла у американки Слоан Стивенс (43-я в мировом рейтинге) с результатом 7:5, 6:4.

В третьем круге Калинина сыграет с победителем поединка между украинкой Мартой Костюк (60-я ракетка мира) и британкой Эммой Радукану (11-я в мире).

Также во второй круг турнира в Мадриде пробилась украинская теннисистка Даяна Ястремская (92-я ракетка мира), но на этом этапе она уступила Марии Боузковой (77-я в рейтинге WTA) из Чехии со счетом 6:3, 6:7, 1:6.