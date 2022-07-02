В третий круг парного разряда Wimbledon пробились украинские сестры Киченок со своими партнерами

1 июля Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару из Румынии в трех сетах обыграли британок Алисию Барнетт и Оливию Николлс – 3:6, 6:4, 7:6.
2 июля Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии выиграли у нидерландской пары Арианне Хартоно / Деми Схюрс с результатом 6:2, 7:6.
В третьем круге Wimbledon (1/8 финала) Людмила Киченок и Остапенко сыграют с британками Гарриет Дарт и Хизер Уотсон, а Надежда Киченок и Олару – с сеяной на турнире первой парой, состоящей из Элизе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая.
В одиночном разряде турнира в Великобритании украинки борьбу уже прекратили.
В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, US Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.
20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.