В третий круг парного разряда Wimbledon пробились украинские сестры Киченок со своими партнерами

1 июля Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару из Румынии в трех сетах обыграли британок Алисию Барнетт и Оливию Николлс – 3:6, 6:4, 7:6.

2 июля Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии выиграли у нидерландской пары Арианне Хартоно / Деми Схюрс с результатом 6:2, 7:6.

В третьем круге Wimbledon (1/8 финала) Людмила Киченок и Остапенко сыграют с британками Гарриет Дарт и Хизер Уотсон, а Надежда Киченок и Олару – с сеяной на турнире первой парой, состоящей из Элизе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая.

В одиночном разряде турнира в Великобритании украинки борьбу уже прекратили.