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В третий круг парного разряда Wimbledon пробились украинские сестры Киченок со своими партнерами

Надежда (на фото слева) и Людмила Киченок являются сестрами
Надежда (на фото слева) и Людмила Киченок являются сестрами
Фото: ЕРА

Украинские теннисистки, сестры Надежда и Людмила Киченок в разных парах пробились в третий круг турнира Большого шлема Wimbledon. Об этом сообщает сайт соревнований в Великобритании.

1 июля Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару из Румынии в трех сетах обыграли британок Алисию Барнетт и Оливию Николлс – 3:6, 6:4, 7:6.

2 июля Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии выиграли у нидерландской пары Арианне Хартоно / Деми Схюрс с результатом 6:2, 7:6.

В третьем круге Wimbledon (1/8 финала) Людмила Киченок и Остапенко сыграют с британками Гарриет Дарт и Хизер Уотсон, а Надежда Киченок и Олару – с сеяной на турнире первой парой, состоящей из Элизе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая.

В одиночном разряде турнира в Великобритании украинки борьбу уже прекратили.

Контекст:

В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.

Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, US Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.

20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Теги: спорт, теннис, спортсмены, соревнования, Wimbledon, Элизе Мертенс, Людмила Киченок, Надежда Киченок, украинки, турнир
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