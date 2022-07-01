В одиночном разряде Wimbledon проиграла последняя представительница Украины

Соперницей Цуренко (101-я ракетка мира) была Юля Нимайер из Германии (97-я в мире). Поединок продолжался три сета и завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6.
Цуренко была последней представительницей Украины в одиночном разряде.
В парном разряде Wimbledon борьбу начинали пять украинок – с разными партнерами: Надежда и Людмила Киченок, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Первый круг преодолели сестры Киченок и Костюк.
Сейчас идут игры второго круга (1/16 финала).
В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, U.S. Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.
20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.