В одиночном разряде Wimbledon проиграла последняя представительница Украины

Соперницей Цуренко (101-я ракетка мира) была Юля Нимайер из Германии (97-я в мире). Поединок продолжался три сета и завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Цуренко была последней представительницей Украины в одиночном разряде.

В парном разряде Wimbledon борьбу начинали пять украинок – с разными партнерами: Надежда и Людмила Киченок, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Первый круг преодолели сестры Киченок и Костюк.

Сейчас идут игры второго круга (1/16 финала).