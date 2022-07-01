ГОРДОН
 
 
СПОРТ

В одиночном разряде Wimbledon проиграла последняя представительница Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цуренко проиграла в трех сетах
Цуренко проиграла в трех сетах
Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела пробиться в третий круг одиночного разряда на турнире Большого шлема Wimbledon, 1 июля она проиграла, сообщает сайт соревнований в Великобритании.

Соперницей Цуренко (101-я ракетка мира) была Юля Нимайер из Германии (97-я в мире). Поединок продолжался три сета и завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Цуренко была последней представительницей Украины в одиночном разряде.

В парном разряде Wimbledon борьбу начинали пять украинок – с разными партнерами: Надежда и Людмила Киченок, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Первый круг преодолели сестры Киченок и Костюк.

Сейчас идут игры второго круга (1/16 финала).

Контекст:

В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.

Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, U.S. Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.

20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Теги: теннис, спортсмены, соревнования, Леся Цуренко, Wimbledon, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Ангелина Калинина, украинки, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (127982)
2
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (104917)
3
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (66418)
4
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (65640)
5
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (59655)
6
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (45533)
7
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (43493)
8
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи (38236)
 
 
 
 