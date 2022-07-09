Wimbledon впервые в истории выиграла теннисистка из Казахстана

Рыбакина обыграла в финале вторую ракетку мира Фото: ЕРА

В решающем поединке, который длился 108 минут, соперницей 23-й ракетки мира из Казахстана была вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса.

Рыбакина уступила в первом сете и выиграла два следующих. Итоговый результат – 3:6, 6:2, 6:2.

Женская теннисная ассоциация подчеркнула, что это первый титул Большого шлема для теннисисток из Казахстана.

В WTА также отметили, что Рыбакина, "известная своим умением держать себя в руках, была спокойной".