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Wimbledon впервые в истории выиграла теннисистка из Казахстана

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Рыбакина обыграла в финале вторую ракетку мира
Рыбакина обыграла в финале вторую ракетку мира
Фото: ЕРА

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла 9 июля титул чемпиона в турнире Большого шлема Wimbledon (Великобритания) в одиночном разряде. Об этом сообщает сайт WTА.

В решающем поединке, который длился 108 минут, соперницей 23-й ракетки мира из Казахстана была вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса.

Рыбакина уступила в первом сете и выиграла два следующих. Итоговый результат – 3:6, 6:2, 6:2.

Женская теннисная ассоциация подчеркнула, что это первый титул Большого шлема для теннисисток из Казахстана.

В WTА также отметили, что Рыбакина, "известная своим умением держать себя в руках, была спокойной".

Контекст:

В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.

В одиночном разряде турнира украинки прекратили борьбу на ранних стадиях, в парном разряде Людмила Киченок дошла до полуфинала.

Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, US Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.

20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Теги: спорт, Великобритания, Тунис, Казахстан, теннис, соревнования, Wimbledon, турнир
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