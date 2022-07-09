Wimbledon впервые в истории выиграла теннисистка из Казахстана

В решающем поединке, который длился 108 минут, соперницей 23-й ракетки мира из Казахстана была вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса.
Рыбакина уступила в первом сете и выиграла два следующих. Итоговый результат – 3:6, 6:2, 6:2.
Женская теннисная ассоциация подчеркнула, что это первый титул Большого шлема для теннисисток из Казахстана.
В WTА также отметили, что Рыбакина, "известная своим умением держать себя в руках, была спокойной".
The moment Elena Rybakina became a Wimbledon champion * #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/gVCU9oqxx5— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022
В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.
В одиночном разряде турнира украинки прекратили борьбу на ранних стадиях, в парном разряде Людмила Киченок дошла до полуфинала.
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, US Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.
20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.