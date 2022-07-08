Украинка Людмила Киченок проиграла в полуфинале парного разряда на Wimbledon

Сеяные на турнире четвертыми украинка и латвийка играли против сеяной на турнире второй пары из Чехии Катержины Синяковой и Барборы Крейчиковой.
Киченок и Остапенко не смогли выиграть ни одного сета и уступили со счетом 2:6, 2:6.
В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.
В одиночном разряде турнира украинки прекратили борьбу на ранних стадиях.
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, US Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.
20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.