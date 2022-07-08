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Украинка Людмила Киченок проиграла в полуфинале парного разряда на Wimbledon

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Киченок (на фото слева) и Остапенко не смогли взять в полуфинале ни одного сета
Киченок (на фото слева) и Остапенко не смогли взять в полуфинале ни одного сета
Фото: ЕРА

8 июля украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии проиграла полуфинальный поединок на турнире Большого шлема Wimbledon (Великобритания). Об этом сообщает сайт WTА.

Сеяные на турнире четвертыми украинка и латвийка играли против сеяной на турнире второй пары из Чехии Катержины Синяковой и Барборы Крейчиковой.

Киченок и Остапенко не смогли выиграть ни одного сета и уступили со счетом 2:6, 2:6.

В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.

В одиночном разряде турнира украинки прекратили борьбу на ранних стадиях.

Контекст:

Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, US Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.

20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Теги: спорт, теннис, спортсмены, соревнования, Wimbledon, Людмила Киченок, украинки, турнир
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