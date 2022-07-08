Украинка Людмила Киченок проиграла в полуфинале парного разряда на Wimbledon

Киченок (на фото слева) и Остапенко не смогли взять в полуфинале ни одного сета Фото: ЕРА

Сеяные на турнире четвертыми украинка и латвийка играли против сеяной на турнире второй пары из Чехии Катержины Синяковой и Барборы Крейчиковой.

Киченок и Остапенко не смогли выиграть ни одного сета и уступили со счетом 2:6, 2:6.

В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.

В одиночном разряде турнира украинки прекратили борьбу на ранних стадиях.