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В четвертьфинал парного разряда на Wimbledon пробилась украинка Людмила Киченок, ее сестра проиграла

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Борьбу за титул на Wimbledon продолжает одна из сестер, Людмила
Борьбу за титул на Wimbledon продолжает одна из сестер, Людмила
Фото: ЕРА

4 июля свои поединки с разными партнерами сыграли в третьем круге парного разряда турнира Большого шлема Wimbledon (Великобритания) украинские теннисистки, сестры Надежда и Людмила Киченок, в четвертьфинал пробилась только Людмила. Об этом сообщает сайт соревнований.

Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару из Румынии в двух сетах уступили первой сеяной на турнире паре Элизе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая – 4:6, 3:6.

Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии (сеяны четвертыми) выиграли у британок Гарриет Дарт и Хезер Уотсон с результатом 5:7, 6:4, 6:2.

В четвертьфинале украинско-латвийская пара выйдет на корт против Сюко Аоямы из Японии и Чжань Хаоцин из Тайваня.

Контекст:

В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.

В одиночном разряде турнира украинки борьбу уже прекратили.

Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, US Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.

20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Теги: спорт, теннис, спортсмены, соревнования, Wimbledon, Людмила Киченок, Надежда Киченок, украинки, турнир
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