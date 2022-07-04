В четвертьфинал парного разряда на Wimbledon пробилась украинка Людмила Киченок, ее сестра проиграла

Борьбу за титул на Wimbledon продолжает одна из сестер, Людмила Фото: ЕРА

Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару из Румынии в двух сетах уступили первой сеяной на турнире паре Элизе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая – 4:6, 3:6.

Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии (сеяны четвертыми) выиграли у британок Гарриет Дарт и Хезер Уотсон с результатом 5:7, 6:4, 6:2.

В четвертьфинале украинско-латвийская пара выйдет на корт против Сюко Аоямы из Японии и Чжань Хаоцин из Тайваня.