В четвертьфинал парного разряда на Wimbledon пробилась украинка Людмила Киченок, ее сестра проиграла

Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару из Румынии в двух сетах уступили первой сеяной на турнире паре Элизе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая – 4:6, 3:6.
Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии (сеяны четвертыми) выиграли у британок Гарриет Дарт и Хезер Уотсон с результатом 5:7, 6:4, 6:2.
В четвертьфинале украинско-латвийская пара выйдет на корт против Сюко Аоямы из Японии и Чжань Хаоцин из Тайваня.
В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.
В одиночном разряде турнира украинки борьбу уже прекратили.
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, US Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.
20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.