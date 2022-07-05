Украинка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда на Wimbledon

Украинке и латвийке понадобилось для победы три сета Фото: Lyudmyla Kichenok / Instagram

Украинско-латвийская пара играла против Сюко Аоямы из Японии и Чжань Хаоцин из Тайваня.

В третьем, решающем сете Киченок и Остапенко уступали 1:4 по геймам, но сумели переломить ход поединка и выиграть с результатом 4:6, 6:1, 7:5.

В полуфинале украинка и латвийка сыграют против сеяной на турнире второй пары из Чехии Катержины Синяковой и Барборы Крейчиковой.

Киченок и Остапенко сеяны четвертыми.