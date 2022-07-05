Украинка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда на Wimbledon

Украинско-латвийская пара играла против Сюко Аоямы из Японии и Чжань Хаоцин из Тайваня.
В третьем, решающем сете Киченок и Остапенко уступали 1:4 по геймам, но сумели переломить ход поединка и выиграть с результатом 4:6, 6:1, 7:5.
В полуфинале украинка и латвийка сыграют против сеяной на турнире второй пары из Чехии Катержины Синяковой и Барборы Крейчиковой.
Киченок и Остапенко сеяны четвертыми.
В 2022 году Wimbledon проходит с 27 июня по 10 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £40,35 млн.
В одиночном разряде турнира украинки борьбу уже прекратили.
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, US Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.
20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.