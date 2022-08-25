У первой леди США снова обнаружили COVID-19 через четыре дня после ее выздоровления

В офисе Джилл Байден рассказали, что еще 23 августа у первой леди США был отрицательный результат теста на коронавирус, а днем 24-го – уже положительный.
Медики называют такие случаи "рикошетом" вируса.
Донохью отметил, что повторных появлений симптомов COVID-19 у Джилл Байден не было, но она возобновила процесс изоляции в резиденции в штате Дэлавер.
Reuters пишет, что 71-летняя первая леди выздоровела от коронавирусной инфекции 21 августа, после курса противовирусного препарата паксловид и прекратила изоляцию.
Президент США Байден 23 августа сдал отрицательный тест на коронавирус, но в течение 10 дней будет носить маску "в помещении и в общении с другими людьми", сообщили в Белом доме.
21 июля коронавирусную инфекцию подтвердили у Байдена. 26 июля врач президента сообщил, что Байден прошел курс лечения от коронавирусной болезни. 27 июля Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Однако 30 июля тест Байдена на COVID-19 вновь оказался положительным.
6-го и 7 августа президент США сдал отрицательные тесты на COVID-19 и завершил самоизоляцию. Байден направился к супруге в Делавэр.
16 августа представитель первой леди Элизабет Александр сообщал, что Джилл Байден заболела COVID-19, симптомы начали проявляться поздно вечером 15 августа.