У первой леди США снова обнаружили COVID-19 через четыре дня после ее выздоровления

В офисе Джилл Байден рассказали, что еще 23 августа у первой леди США был отрицательный результат теста на коронавирус, а днем 24-го – уже положительный.

Медики называют такие случаи "рикошетом" вируса.

Донохью отметил, что повторных появлений симптомов COVID-19 у Джилл Байден не было, но она возобновила процесс изоляции в резиденции в штате Дэлавер.

Reuters пишет, что 71-летняя первая леди выздоровела от коронавирусной инфекции 21 августа, после курса противовирусного препарата паксловид и прекратила изоляцию.

Президент США Байден 23 августа сдал отрицательный тест на коронавирус, но в течение 10 дней будет носить маску "в помещении и в общении с другими людьми", сообщили в Белом доме.