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Украина разорвала контракты на поставку вакцин от COVID-19 – Кузин

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Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале 2021 года
Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале 2021 года
Фото: ЕРА

Украина вынуждена была разорвать контракты на поставку вакцин от коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 4 сентября.

"Украина разорвала свои контракты на поставку вакцин с целью экономии средств государственного бюджета, оптимизации бюджетов. Компания Pfizer пошла на такое соглашение. Это позволило минимизировать те финансовые риски, которые были", – сказал он.

Главный санитарный врач отметил, что украинские власти "начали более активную коммуникацию" в рамках глобальной инициативы COVAX и "наладили перераспределение поставок того количества вакцин, которые планировались к закупке, через COVAX".

"По сути, сейчас 100% вакцины против COVID-19, которую мы получаем, идет в подавляющем большинстве за счет COVAX. Но иногда другие страны предлагают COVID-вакцины в качестве гуманитарной помощи, и в зависимости от текущей ситуации мы принимаем оперативное решение", – объяснил Кузин.

По его словам, сейчас украинцам доступны вакцины CoronaVac, Pfizer (с новой формулой, которая позволяет хранить ее при температуре от +2° до +8°) и однодозная Janssen.

Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале 2021 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

На 23 февраля в Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили почти 15,2 млн украинцев, дополнительную дозу – 27,5 тыс., бустерную дозу – 701,8 тысВ общей сложности было сделано 31,6 млн прививок.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

29 мая Кузин подчеркивал, что во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 и причин для ее прекращения нет. "В настоящее время используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", – говорил главный санврач.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бюджет, вакцинация, болезнь, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, прививки, Pfizer, CoronaVac, Janssen
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