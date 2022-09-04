Украина разорвала контракты на поставку вакцин от COVID-19 – Кузин

Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале 2021 года Фото: ЕРА

"Украина разорвала свои контракты на поставку вакцин с целью экономии средств государственного бюджета, оптимизации бюджетов. Компания Pfizer пошла на такое соглашение. Это позволило минимизировать те финансовые риски, которые были", – сказал он.

Главный санитарный врач отметил, что украинские власти "начали более активную коммуникацию" в рамках глобальной инициативы COVAX и "наладили перераспределение поставок того количества вакцин, которые планировались к закупке, через COVAX".

"По сути, сейчас 100% вакцины против COVID-19, которую мы получаем, идет в подавляющем большинстве за счет COVAX. Но иногда другие страны предлагают COVID-вакцины в качестве гуманитарной помощи, и в зависимости от текущей ситуации мы принимаем оперативное решение", – объяснил Кузин.

По его словам, сейчас украинцам доступны вакцины CoronaVac, Pfizer (с новой формулой, которая позволяет хранить ее при температуре от +2° до +8°) и однодозная Janssen.

Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале 2021 года.