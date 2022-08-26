Moderna объявила, что подает в суд на Pfizer и BioNTech за нарушение патента при производстве вакцин

Moderna отмечает, что иски намерена подать и в США, и в Германии, в них будет сказано, что вакцина Pfizer и BioNTech против COVID-19 Comirnaty нарушает патенты, полученные Moderna в период с 2010-го по 2016 год.

В Moderna подчеркивают, что не добиваются удаления вакцины Comirnaty с рынка или судебного запрета на будущие продажи, а также не требует возмещения денежного ущерба.

В заявлении утверждается, что для создания своей вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech без разрешения Moderna скопировали новаторскую технологию мРНК Moderna.

"Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna и продолжают использовать их без разрешения. [...] Moderna ожидает, что Pfizer и BioNTech компенсируют Moderna постоянное использование для Comirnaty запатентованных технологий Moderna", – заявил главный юрист Moderna Шеннон Клингер.

Компания Moderna утверждает, что когда в 2019 году возник COVID-19, "ни у Pfizer, ни у BioNTech не было опыта Moderna в разработке мРНК-вакцин против инфекционных заболеваний и они сознательно использовали пример Moderna в разработке собственной вакцины".