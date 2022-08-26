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Moderna объявила, что подает в суд на Pfizer и BioNTech за нарушение патента при производстве вакцин

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Иски Moderna пообещала подать в США и Германии
Иски Moderna пообещала подать в США и Германии
Фото: ЕРА

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила 26 августа, что подает в суд на американскую фармацевтическую компанию Pfizer и немецкую биотехнологическую компанию BioNTech за нарушение ими патентов при производстве вакцины от коронавируса Comirnaty.

Moderna отмечает, что иски намерена подать и в США, и в Германии, в них будет сказано, что вакцина Pfizer и BioNTech против COVID-19 Comirnaty нарушает патенты, полученные Moderna в период с 2010-го по 2016 год.

В Moderna подчеркивают, что не добиваются удаления вакцины Comirnaty с рынка или судебного запрета на будущие продажи, а также не требует возмещения денежного ущерба.

В заявлении утверждается, что для создания своей вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech без разрешения Moderna скопировали новаторскую технологию мРНК Moderna.

"Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna и продолжают использовать их без разрешения. [...] Moderna ожидает, что Pfizer и BioNTech компенсируют Moderna постоянное использование для Comirnaty запатентованных технологий Moderna", – заявил главный юрист Moderna Шеннон Клингер.

Компания Moderna утверждает, что когда в 2019 году возник COVID-19, "ни у Pfizer, ни у BioNTech не было опыта Moderna в разработке мРНК-вакцин против инфекционных заболеваний и они сознательно использовали пример Moderna в разработке собственной вакцины".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 (Comirnaty) производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (31 декабря 2020 года).

Вакцина Spikevax от Moderna также входит в список COVID-вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, это произошло 30 апреля 2021 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Германия, авторские права, запрет, технологии, изобретения, инфекция, суд, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, нарушение, BioNTech, Pfizer, Moderna
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