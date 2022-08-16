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Великобритания первой в мире одобрила вакцину против штамма "Омикрон"

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Вакцину от "Омикрона" разработала компания Moderna
Вакцину от "Омикрона" разработала компания Moderna
Фото: EPA

Великобритания одобрила вакцину от штамма коронавируса "Омикрон". Об этом 15 августа сообщило британское Агентство по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA).

Препарат разработала американская компания Moderna. Это бивалентная вакцина, то есть половина ее дозы направлена на оригинальный штамм коронавируса, другая половина – на "Омикрон". Ее планируют использовать в качестве бустерной дозы для совершеннолетних.

Клинические испытания показали, что бивалентная вакцина создает иммунную реакцию на несколько вариантов штамма "Омикрон" (ВА.4 и ВА.5), а ее побочные эффекты оказались такими же, как и у оригинальной вакцины Moderna от коронавируса: мягкими и не требующими врачебного вмешательства, заявило MHRA.

"Новая бивалентная вакцина представляет собой следующий шаг в разработке препаратов для борьбы с коронавирусом, поскольку она способна вызывать более широкий иммунный ответ, чем оригинальная вакцина", – заявил глава Комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед.

Как отмечает The Guardian, Великобритания является первой страной, которая одобрила бивалентную вакцину от "Омикрона".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". Сейчас этот штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. 

В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря. К 24 января этот вариант был подтвержден в 17 регионах страны

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Moderna, Омикрон
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