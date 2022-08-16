Великобритания первой в мире одобрила вакцину против штамма "Омикрон"

Препарат разработала американская компания Moderna. Это бивалентная вакцина, то есть половина ее дозы направлена на оригинальный штамм коронавируса, другая половина – на "Омикрон". Ее планируют использовать в качестве бустерной дозы для совершеннолетних.

Клинические испытания показали, что бивалентная вакцина создает иммунную реакцию на несколько вариантов штамма "Омикрон" (ВА.4 и ВА.5), а ее побочные эффекты оказались такими же, как и у оригинальной вакцины Moderna от коронавируса: мягкими и не требующими врачебного вмешательства, заявило MHRA.

"Новая бивалентная вакцина представляет собой следующий шаг в разработке препаратов для борьбы с коронавирусом, поскольку она способна вызывать более широкий иммунный ответ, чем оригинальная вакцина", – заявил глава Комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед.

Как отмечает The Guardian, Великобритания является первой страной, которая одобрила бивалентную вакцину от "Омикрона".