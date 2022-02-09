В Нью-Йорке штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили у оленей. Ученые опасаются, что животные станут разносчиками

Циркуляция вируса у животных повышает вероятность его возвращения к людям, отмечают ученые Фото: depositphotos.com

Ученые взяли образцы крови и мазки из носа у 131 оленя, пойманного на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке. Исследование показало, что некоторые из них были заражены "Омикроном". Специалисты считают, что это может привести к дальнейшей мутации вируса среди животных и передаче его человеку.

"Циркуляция вируса в популяции животных всегда повышает вероятность его возвращения к людям", – отметил ветеринарный микробиолог Суреш Кучипуди.

Он добавил, что когда вирус полностью мутирует, на него перестают влиять существующие вакцины от коронавируса и приходится разрабатывать новые.