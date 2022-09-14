Пандемия COVID-19 близится к завершению – глава ВОЗ

"Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не там, но конец близок. Но миру необходимо сделать шаг вперед, чтобы воспользоваться этой возможностью. Если мы не воспользуемся этой возможностью сейчас, мы рискуем получить больше вариантов, больше смертей, больше сбоев и больше неопределенности", – сказал он журналистам.

Глава ВОЗ отметил, что на прошлой неделе было выявлено наименьшее количество летальных исходов от COVID-19 с марта 2020 года.