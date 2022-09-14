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Пандемия COVID-19 близится к завершению – глава ВОЗ

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В мире сократилось число новых случаев COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
В мире сократилось число новых случаев COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
Фото: ЕРА

Количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 резко сократилось, это шанс воспользоваться возможностью покончить с пандемией. Об этом заявил 14 сентября на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, запись опубликована в Twitter ведомства.

"Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не там, но конец близок. Но миру необходимо сделать шаг вперед, чтобы воспользоваться этой возможностью. Если мы не воспользуемся этой возможностью сейчас, мы рискуем получить больше вариантов, больше смертей, больше сбоев и больше неопределенности", – сказал он журналистам.

Глава ВОЗ отметил, что на прошлой неделе было выявлено наименьшее количество летальных исходов от COVID-19 с марта 2020 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа 2022 года заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.

В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.

Теги: здоровье, ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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