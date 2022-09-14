В Ивано-Франковске хотят вернуть масочный режим из-за коронавируса

"Мы сейчас очень внимательно наблюдаем за ситуацией с COVID. К сожалению, есть рост заболеваемости. Он небольшой, в пределах разумного. Но я рекомендую сейчас все-таки вернуться в масочный режим, особенно в местах массового скопления людей, все-таки тенденция роста есть", – подчеркнул мэр.

Марцинкив отметил, что в больницах в среднем по 40–50 пациентов и что сохраняется тенденция к увеличению больных.

"Мы сегодня дали рекомендацию крупным магазинам вернуться в масочный режим", – отметил он.