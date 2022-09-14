В Ивано-Франковске хотят вернуть масочный режим из-за коронавируса

"Мы сейчас очень внимательно наблюдаем за ситуацией с COVID. К сожалению, есть рост заболеваемости. Он небольшой, в пределах разумного. Но я рекомендую сейчас все-таки вернуться в масочный режим, особенно в местах массового скопления людей, все-таки тенденция роста есть", – подчеркнул мэр.
Марцинкив отметил, что в больницах в среднем по 40–50 пациентов и что сохраняется тенденция к увеличению больных.
"Мы сегодня дали рекомендацию крупным магазинам вернуться в масочный режим", – отметил он.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.
С 6 сентября Минздрав начал снова публиковать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.
За период с 5-го по 11 сентября в Украине зафиксированы 23 864 новых подтвержденных случая заболевания COVID-19 (из них 3706 детей, 551 медработник).