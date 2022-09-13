За неделю в Украине зафиксированы более 23 тыс. новых случаев COVID-19 — Минздрав

Согласно данным ведомства, за период с 5-го по 11 сентября в Украине:

зафиксированы 23 864 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (из них 3706 детей, 551 медработник);

(из них 3706 детей, 551 медработник); 81 037 человек вакцинированы против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 33,3% составляют первые дозы, 8% – вторые дозы, 56,5% – первые бустерные дозы, 2,2% – вторые бустерные дозы.

За прошедшую неделю:

госпитализированы – 4734 человека;

летальных исходов – 70;

выздоровели – 11 824 человека.

По информации МОЗ, с начала вакцинальной кампании привиты 16 065 538 человек, из них две дозы получили 15 301 624 человека, первую бустерную дозу получили 2 055 326 человек, вторую бустерную дозу – 18 581 человек.

Минздрав напоминает об опасности новой волны заболевания и настоятельно рекомендует прививаться от коронавируса.