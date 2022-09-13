За неделю в Украине зафиксированы более 23 тыс. новых случаев COVID-19 — Минздрав

Согласно данным ведомства, за период с 5-го по 11 сентября в Украине:
За прошедшую неделю:
По информации МОЗ, с начала вакцинальной кампании привиты 16 065 538 человек, из них две дозы получили 15 301 624 человека, первую бустерную дозу получили 2 055 326 человек, вторую бустерную дозу – 18 581 человек.
Минздрав напоминает об опасности новой волны заболевания и настоятельно рекомендует прививаться от коронавируса.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.
С 6 сентября Минздрав начал снова публиковать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.