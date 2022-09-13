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За неделю в Украине зафиксированы более 23 тыс. новых случаев COVID-19 — Минздрав

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Минздрав призвал украинцев ревакцинироваться от коронавируса
Минздрав призвал украинцев ревакцинироваться от коронавируса
Фото: depositphotos.com

В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

Согласно данным ведомства, за период с 5-го по 11 сентября в Украине:

  • зафиксированы 23 864 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (из них 3706 детей, 551 медработник);
  • 81 037 человек вакцинированы против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 33,3% составляют первые дозы, 8% – вторые дозы, 56,5% – первые бустерные дозы, 2,2% – вторые бустерные дозы.

За прошедшую неделю:

  • госпитализированы – 4734 человека;
  • летальных исходов – 70;
  • выздоровели – 11 824 человека.

По информации МОЗ, с начала вакцинальной кампании привиты 16 065 538 человек, из них две дозы получили 15 301 624 человека, первую бустерную дозу получили 2 055 326 человек, вторую бустерную дозу – 18 581 человек.

Минздрав напоминает об опасности новой волны заболевания и настоятельно рекомендует прививаться от коронавируса.

Контекст:

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.

С 6 сентября Минздрав начал снова публиковать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Теги: Украина, статистика, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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