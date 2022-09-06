Минздрав возвращает сводки о коронавирусе и вакцинации

Данные о заболеваемости коронавирусом будут публиковать не каждый день, а за неделю Фото: depositphotos.com

"Отныне мы будем публиковать основные цифры за прошедшую неделю. Это связано с началом роста количества выявленных случаев заболевания и важностью подготовки к новому эпидемическому сезону", – говорится в сообщении Минздрава.

За период с 29.08 по 4.09 в Украине:

зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2024, медработников – 377);

50 055 человек были вакцинированы против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% – вторые дозы, 57,6% – первые бустерные дозы, 3,4% – вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

госпитализировано – 3868 человек;

летальных исходов – 44;

поправилось – 7964 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 072 533 человека;

поправилось – 4 935 472 человека;

летальных исходов – 108 885;

проведено тестирование (методом ПЦР и экспресс) – 31 663 994.

В Минздраве отметили, что с начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу – 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу – 16 795 человек.

"Около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн – первую бустерную дозу, именно поэтому необходимо защитить себя перед традиционным ростом количества случаев заболевания", – говорится в сообщении.