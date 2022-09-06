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Минздрав возвращает сводки о коронавирусе и вакцинации

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Данные о заболеваемости коронавирусом будут публиковать не каждый день, а за неделю
Данные о заболеваемости коронавирусом будут публиковать не каждый день, а за неделю
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) снова планирует публиковать данные о заболеваемости коронавирусом и проводить массовую кампанию по вакцинации. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

"Отныне мы будем публиковать основные цифры за прошедшую неделю. Это связано с началом роста количества выявленных случаев заболевания и важностью подготовки к новому эпидемическому сезону", – говорится в сообщении Минздрава.

За период с 29.08 по 4.09 в Украине:

  • зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2024, медработников – 377);
  • 50 055 человек были вакцинированы против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% – вторые дозы, 57,6% – первые бустерные дозы, 3,4% – вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

  • госпитализировано – 3868 человек;
  • летальных исходов – 44;
  • поправилось – 7964 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 5 072 533 человека;
  • поправилось – 4 935 472 человека;
  • летальных исходов – 108 885;
  • проведено тестирование (методом ПЦР и экспресс) – 31 663 994. 

В Минздраве отметили, что с начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу – 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу – 16 795 человек.

"Около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн – первую бустерную дозу, именно поэтому необходимо защитить себя перед традиционным ростом количества случаев заболевания", – говорится в сообщении.

Контекст:

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

10 августа Ляшко рассказал, что в Украине с 1-го по 7 августа было зарегистрировано почти 4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Это, по его словам, на 40% больше, чем неделей ранее.

В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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