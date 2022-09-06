Минздрав возвращает сводки о коронавирусе и вакцинации

"Отныне мы будем публиковать основные цифры за прошедшую неделю. Это связано с началом роста количества выявленных случаев заболевания и важностью подготовки к новому эпидемическому сезону", – говорится в сообщении Минздрава.
За период с 29.08 по 4.09 в Украине:
Также за прошедшую неделю:
За все время пандемии в Украине:
В Минздраве отметили, что с начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу – 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу – 16 795 человек.
"Около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн – первую бустерную дозу, именно поэтому необходимо защитить себя перед традиционным ростом количества случаев заболевания", – говорится в сообщении.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
10 августа Ляшко рассказал, что в Украине с 1-го по 7 августа было зарегистрировано почти 4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Это, по его словам, на 40% больше, чем неделей ранее.
В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.