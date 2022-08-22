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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила 100 тыс. доз вакцины Janssen в рамках инициативы COVAX – Минздрав

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Векторную вакцину Janssen доставили в Киев и 21 область Украины
Векторную вакцину Janssen доставили в Киев и 21 область Украины
Фото: ЕРА

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины от Covid-19 Janssen (Jcovden) компании Johnson & Johnson в рамках международной инициативы COVAX. Об этом 22 августа в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Вакцина уже распределена и доставлена Минздравом в 21 область Украины и Киев.

В частности, Днепропетровская область получила 10 тыс. доз, Харьковская – 6 тыс., Черновицкая – 5 тыс., Киевская и Львовская – по 4 тыс. доз вакцины.

Сколько получили другие регионы, в сообщении не уточняется. 

В Минздраве подчеркнули, что с начала российского вторжения Украина получает вакцины только бесплатно – в рамках инициативы COVAX.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02yoS65MNHHzph3fRt52VcYrLajDxUQxxZsfb5mGQ1t1UQ4LYBiJ4aYHMYwQJYrY9nl


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по заболеваемости и вакцинации от COVID-19. По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. Как минимум одну дозу вакцины получили 15,7 млн украинцев.

В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac), Johnson & Johnson (Janssen) и Moderna (Spikevax).

Теги: ЮНИСЕФ, вирус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Janssen
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