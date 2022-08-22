Украина получила 100 тыс. доз вакцины Janssen в рамках инициативы COVAX – Минздрав

Вакцина уже распределена и доставлена Минздравом в 21 область Украины и Киев.

В частности, Днепропетровская область получила 10 тыс. доз, Харьковская – 6 тыс., Черновицкая – 5 тыс., Киевская и Львовская – по 4 тыс. доз вакцины.

Сколько получили другие регионы, в сообщении не уточняется.

В Минздраве подчеркнули, что с начала российского вторжения Украина получает вакцины только бесплатно – в рамках инициативы COVAX.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по заболеваемости и вакцинации от COVID-19. По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. Как минимум одну дозу вакцины получили 15,7 млн украинцев.

В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac), Johnson & Johnson (Janssen) и Moderna (Spikevax).