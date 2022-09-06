В Китае одобрили первую в мире ингаляционную вакцину против коронавируса

Вакцину Convidecia Air разработала компания CanSino. Она имеет такие же ингредиенты, как и вакцина для инъекций, в которой используется безвредный аденовирус в качестве носителя генетического кода, что учит организм, как бороться с коронавирусом.

Производитель вакцины CanSino Biologics сообщил в своем заявлении, что регулятор лекарственных средств Китая одобрил ингаляционную дозу для экстренного использования в качестве бустерной вакцины.

Продукт, известный как Convidecia Air, доставляет дозу вакцины через поток воздуха из небулайзера, который затем вдыхается через рот. Вакцина CanSino Convidecia от COVID-19 уже используется в Китае и одобрена в нескольких других странах.