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Минздрав не планирует вводить локдаун в связи с COVID-19 в Украине, но могут быть карантинные меры в отдельных регионах – Кузин

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В Минздраве сообщали, что в Украине растет заболеваемость COVID-19
В Минздраве сообщали, что в Украине растет заболеваемость COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине не будут вводить локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, но возможны другие карантинные меры и ограничения в зависимости от эпидемической ситуации в регионах. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин 19 сентября на брифинге, пишет "Укринформ".

"По возможности Минздрав советует применять те или иные профилактические или противоэпидемические ограничения. На национальном уровне не планируется вводить общенациональный локдаун или какие-либо ограничительные меры, но тем не менее на уровне областей в зависимости от ситуации с безопасностью, эпидемической ситуации могут применяться те или иные профилактические меры по противодействию COVID-19", – сказал он.

По словам Кузина, соответствующими решениями комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям области могут вводить масочный режим в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, рекомендовать носить маски в учреждениях здравоохранения.

"Такие меры могут уменьшать количество новых случаев коронавирусной болезни. Мы призываем области все же использовать этот механизм", – заявил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря 2022 года.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

19 сентября Кузин сообщил, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19За прошедшую неделю было выявлено почти 37 тыс. случаев. 

По состоянию на 13 сентября в Украине, по данным Минздрава, 15,3 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса, 2 млн получили первую бустерную дозу, 18,6 тыс. – вторую бустерную дозу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
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