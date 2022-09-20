Минздрав не планирует вводить локдаун в связи с COVID-19 в Украине, но могут быть карантинные меры в отдельных регионах – Кузин

В Минздраве сообщали, что в Украине растет заболеваемость COVID-19 Фото: depositphotos.com

"По возможности Минздрав советует применять те или иные профилактические или противоэпидемические ограничения. На национальном уровне не планируется вводить общенациональный локдаун или какие-либо ограничительные меры, но тем не менее на уровне областей в зависимости от ситуации с безопасностью, эпидемической ситуации могут применяться те или иные профилактические меры по противодействию COVID-19", – сказал он.

По словам Кузина, соответствующими решениями комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям области могут вводить масочный режим в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, рекомендовать носить маски в учреждениях здравоохранения.

"Такие меры могут уменьшать количество новых случаев коронавирусной болезни. Мы призываем области все же использовать этот механизм", – заявил он.