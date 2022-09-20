Минздрав не планирует вводить локдаун в связи с COVID-19 в Украине, но могут быть карантинные меры в отдельных регионах – Кузин

"По возможности Минздрав советует применять те или иные профилактические или противоэпидемические ограничения. На национальном уровне не планируется вводить общенациональный локдаун или какие-либо ограничительные меры, но тем не менее на уровне областей в зависимости от ситуации с безопасностью, эпидемической ситуации могут применяться те или иные профилактические меры по противодействию COVID-19", – сказал он.
По словам Кузина, соответствующими решениями комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям области могут вводить масочный режим в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, рекомендовать носить маски в учреждениях здравоохранения.
"Такие меры могут уменьшать количество новых случаев коронавирусной болезни. Мы призываем области все же использовать этот механизм", – заявил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря 2022 года.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.
19 сентября Кузин сообщил, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19. За прошедшую неделю было выявлено почти 37 тыс. случаев.
По состоянию на 13 сентября в Украине, по данным Минздрава, 15,3 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса, 2 млн получили первую бустерную дозу, 18,6 тыс. – вторую бустерную дозу.