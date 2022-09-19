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В Украину доставили 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech

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Вакцину в Украину доставили в рамках глобальной инициативы COVAX
Вакцину в Украину доставили в рамках глобальной инициативы COVAX
Фото: EPA

В Украину 18 сентября доставили 400 доз вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech) против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины 19 сентября.

Препарат доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Особенностью этой партии вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech) является то, что ее не нужно разбавлять физраствором. Она сразу готова к использованию, перед инъекцией вакцину нужно разморозить. Это упрощает работу медицинских работников", – говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что 500 тыс. доз такой вакцины Украина получила в июле. Также в августе Украина получила 100 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden) производства Johnson&Johnson.

"Вместе с международными партнерами мы продолжаем доставлять в Украину вакцины против COVID-19. С приближением осенне-зимнего периода особенно важно защититься от коронавирусной болезни, ведь, как показывает опыт прошлых лет, в это время резко увеличивается заболеваемость", – рассказал замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. По состоянию на 13 сентября в Украине, по данным Минздрава, 15,3 млн украинцев получили две дозы вакцины, 2 млн получили первую бустерную дозу, 18,6 тыс. – вторую бустерную дозу.

В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.

По состоянию на 26 ноября 2021 года допуск к применению в условиях чрезвычайных ситуаций был выдан для вакцин Pfizer/BioNTech Comirnaty, SII/Covishield и AstraZeneca/AZD1222, Janssen/Ad26.COV2.S, Moderna против COVID-19 (мРНК 1273), Sinopharm против COVID-19, CoronaVac компании Sinovac, BBV152 Covaxin против COVID-19 производства Bharat Biotech.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин
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