В Украину доставили 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech

Препарат доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Особенностью этой партии вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech) является то, что ее не нужно разбавлять физраствором. Она сразу готова к использованию, перед инъекцией вакцину нужно разморозить. Это упрощает работу медицинских работников", – говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что 500 тыс. доз такой вакцины Украина получила в июле. Также в августе Украина получила 100 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden) производства Johnson&Johnson.

"Вместе с международными партнерами мы продолжаем доставлять в Украину вакцины против COVID-19. С приближением осенне-зимнего периода особенно важно защититься от коронавирусной болезни, ведь, как показывает опыт прошлых лет, в это время резко увеличивается заболеваемость", – рассказал замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.