В Украину доставили 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech

Препарат доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.
"Особенностью этой партии вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech) является то, что ее не нужно разбавлять физраствором. Она сразу готова к использованию, перед инъекцией вакцину нужно разморозить. Это упрощает работу медицинских работников", – говорится в сообщении.
В Минздраве сообщили, что 500 тыс. доз такой вакцины Украина получила в июле. Также в августе Украина получила 100 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden) производства Johnson&Johnson.
"Вместе с международными партнерами мы продолжаем доставлять в Украину вакцины против COVID-19. С приближением осенне-зимнего периода особенно важно защититься от коронавирусной болезни, ведь, как показывает опыт прошлых лет, в это время резко увеличивается заболеваемость", – рассказал замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. По состоянию на 13 сентября в Украине, по данным Минздрава, 15,3 млн украинцев получили две дозы вакцины, 2 млн получили первую бустерную дозу, 18,6 тыс. – вторую бустерную дозу.
В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.
По состоянию на 26 ноября 2021 года допуск к применению в условиях чрезвычайных ситуаций был выдан для вакцин Pfizer/BioNTech Comirnaty, SII/Covishield и AstraZeneca/AZD1222, Janssen/Ad26.COV2.S, Moderna против COVID-19 (мРНК 1273), Sinopharm против COVID-19, CoronaVac компании Sinovac, BBV152 Covaxin против COVID-19 производства Bharat Biotech.