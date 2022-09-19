В Украине разрешили вторую бустерную дозу для всех желающих – Минздрав

Минздрав Украины рекомендует делать бустерную дозу в первую очередь людям с хроническими заболеваниями и тем, кому за 60 Фото: depositphotos.com

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине пока контролируемая, но забывать о вакцинации все же не стоит.

"Мы разрешаем вторую дозу всем желающим, однако особенно советуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что вакцинация сейчас – это не только о собственной защите, вакцинироваться – это значит не создавать нагрузки на больницы, которые должны спасать жизнь нашим военным", – отметил Игорь Кузин.

Вторую бустерную дозу разрешили делать всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы, говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, утверждены новые схемы вакцинации. Из основного – вакцину CoronаVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

То есть если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronаVac. Эти схемы вакцинации, кроме того, что безопасны, еще и защищают от госпитализации и рисков смерти вследствие коронавирусной болезни, говорят в Минздраве.

Также уменьшили минимальные сроки между первичным курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя пять месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее чем полгода.

Еще одно важное изменение: теперь можно прививать детей в возрасте 5–11 лет. Прививка будет осуществляться вакциной Comirnaty (Pfizer). Для детей этого возраста понадобится согласие родителей или опекунов. Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Прививка для детей в возрасте 5–11 лет предполагает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых. Сейчас Украина ожидает соответствующую вакцину, в ближайшее время она станет доступна.