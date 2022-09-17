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В мире прочитать простой текст могут лишь треть 10-летних детей, до пандемии было больше – ЮНИСЕФ

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В ЮНИСЕФ рассказали о проблемах с образованием
В ЮНИСЕФ рассказали о проблемах с образованием
Фото: ЕРА

Количество детей в возрасте 10 лет, которые умеют читать и понимать прочитанное, в мире уменьшилось. Об этом 16 сентября проинформировала Организация Объединенных Наций со ссылкой на данные своего детского фонда ЮНИСЕФ.

"Лишь треть всех 10-летних детей в мире способны прочитать и понять простой текст. Еще до пандемии [коронавирусной инфекции] такие навыки чтения были у половины школьников этой возрастной группы", – говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, способность детей "полностью раскрыть свой потенциал" подрывают "проблемы с обеспечением школ ресурсами, низкая заработная плата и низкая квалификация многих учителей, переполненные классы и устаревшие учебные программы".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с пандемией в мире вводили жесткие карантины и другие ограничения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: образование, ООН, ЮНИСЕФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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