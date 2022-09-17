В мире прочитать простой текст могут лишь треть 10-летних детей, до пандемии было больше – ЮНИСЕФ

В ЮНИСЕФ рассказали о проблемах с образованием Фото: ЕРА

"Лишь треть всех 10-летних детей в мире способны прочитать и понять простой текст. Еще до пандемии [коронавирусной инфекции] такие навыки чтения были у половины школьников этой возрастной группы", – говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, способность детей "полностью раскрыть свой потенциал" подрывают "проблемы с обеспечением школ ресурсами, низкая заработная плата и низкая квалификация многих учителей, переполненные классы и устаревшие учебные программы".