В мире прочитать простой текст могут лишь треть 10-летних детей, до пандемии было больше – ЮНИСЕФ

"Лишь треть всех 10-летних детей в мире способны прочитать и понять простой текст. Еще до пандемии [коронавирусной инфекции] такие навыки чтения были у половины школьников этой возрастной группы", – говорится в сообщении.
По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, способность детей "полностью раскрыть свой потенциал" подрывают "проблемы с обеспечением школ ресурсами, низкая заработная плата и низкая квалификация многих учителей, переполненные классы и устаревшие учебные программы".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В связи с пандемией в мире вводили жесткие карантины и другие ограничения.