Украина получила 150 тыс. доз вакцины против гепатита В от ЮНИСЕФ

Сейчас вакцины распределяют среди областей. В первую очередь препараты доставляют в роддома.

Как отмечает Минздрав, вакцина против гепатита В – первая, которую получает ребенок. Прививку делают в течение 24 часов после рождения. Эта прививка крайне важна, ведь малыши до одного года наиболее уязвимы к гепатиту В – в этом возрасте он в 90% случаев переходит в неизлечимую хроническую болезнь.

Чтобы узнать информацию о наличии вакцины в своем регионе, нужно обратиться в департаменты здравоохранения военных администраций или же на горячую линию Минздрава: 0 800 60 20 19.