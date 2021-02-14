В Одесской области произошла вспышка гепатита А

В городе Раздельная Одесской области произошла вспышка гепатита А, заболели 15 детей и один взрослый.

По состоянию на 10 февраля было известно о трех госпитализированных Фото: depositphotos.com

13 февраля в городе Раздельная в детском доме подтвердили заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек. Об этом сообщили пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также издание "Думская".

15 из 16 заболевших – это дети (один ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку). На месте проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров сообщил журналистам, что первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у заболевших и лиц, которые с ними контактировали, а также проверили условия проживания в детдоме.

"Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", – заявил Гончаров.

По состоянию на 10 февраля было известно о трех госпитализированных.