Около миллиона украинцев не знают, что у них гепатит С – Ляшко

"В Украине около миллиона человек не знают о том, что у них гепатит С. Каждый третий ВИЧ-позитивный не знает о своем статусе. Из-за пандемии COVID-19 мы видим значительное снижение тестирований на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты", – сказал министр.

По его словам, это снижает уровень выявления заболевших и отдаляет их от получения лечения.

"Препараты для лечения и ВИЧ-инфекции, и вирусных гепатитов закупаются за средства государственного бюджета, они есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев", – подчеркнул Ляшко.