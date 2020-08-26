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В Украине около 1,3 млн инфицированных гепатитом С и более 500 тыс. – гепатитом В – Центр общественного здоровья

В Украине каждый, кто подписал декларацию с семейным врачом, может бесплатно пройти тестирование на вирусные гепатиты. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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Вирусные гепатиты В и С являются причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами
Вирусные гепатиты В и С являются причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами
Фото: depositphotos.com

В Украине около 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С и более 500 тыс. – гепатитом В. Такие данные приводит Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины в Facebook.

"Вирусные гепатиты В и С чрезвычайно опасны. Около 80% случаев цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы вызваны именно этими типами вирусных гепатитов. Своевременное диагностирование является очень важным, потому что благодаря лечению можно предупредить развитие заболеваний и серьезные поражения печени", – отмечено в сообщении.

Сделать тест на вирусные гепатиты стоит хотя бы раз в жизни, а также в случаях, когда был риск заражения после контакта с инфицированной кровью, подчеркнули в ЦОЗ.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2197089117082471

В ЦОЗ сообщили: каждый, кто подписал декларацию с семейным врачом, может бесплатно пройти быстрый тест на диагностирование вирусных гепатитов.

Гепатит – заболевание печени воспалительного характера. Может вызвать цирроз и карциному. Вирусные гепатиты В и С являются причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами. Вакцины против гепатита С не существует. Гепатит В сейчас неизлечим, в то время как гепатит С излечим.

Теги: Украина, гепатит, Минздрав, тестирование
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