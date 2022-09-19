В США закончилась пандемия COVID-19 – Байден

Президент США Джо Байден сообщил о том, что пандемия в стране завершилась Фото: depositphotos.com

По его словам, пандемия завершилась, но все еще есть проблемы с коронавирусом, однако в масках уже никто не ходит.

Также он отметил, что за последнюю неделю в США было зафиксировано около 60 тыс. заражений коронавирусом в сутки, что вдвое меньше, чем в середине августа, но больше, чем весной 2022 года.