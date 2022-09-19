В США закончилась пандемия COVID-19 – Байден

По его словам, пандемия завершилась, но все еще есть проблемы с коронавирусом, однако в масках уже никто не ходит.
Также он отметил, что за последнюю неделю в США было зафиксировано около 60 тыс. заражений коронавирусом в сутки, что вдвое меньше, чем в середине августа, но больше, чем весной 2022 года.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа 2022 года заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.
14 сентября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 резко сократилось, это шанс воспользоваться возможностью покончить с пандемией.