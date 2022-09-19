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В США закончилась пандемия COVID-19 – Байден

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Президент США Джо Байден сообщил о том, что пандемия в стране завершилась
Президент США Джо Байден сообщил о том, что пандемия в стране завершилась
Фото: depositphotos.com

Пандемия коронавируса в США завершилась. Об этом 18 сентября сообщил президент страны Джо Байден в интервью CBS.

По его словам, пандемия завершилась, но все еще есть проблемы с коронавирусом, однако в масках уже никто не ходит.

Также он отметил, что за последнюю неделю в США было зафиксировано около 60 тыс. заражений коронавирусом в сутки, что вдвое меньше, чем в середине августа, но больше, чем весной 2022 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа 2022 года заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.

14 сентября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 резко сократилось, это шанс воспользоваться возможностью покончить с пандемией.

Теги: США, Джо Байден, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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