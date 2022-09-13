Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз вакцины против коронавируса

"Правительство Швеции сегодня приняло решение передать Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. Пожертвование Швеции сделано в ответ на запрос Украины на прошлой неделе на полмиллиона доз", – написала она.
Таким образом, по мнению правительства Швеции, Украина станет одной из первых стран мира за пределами ЕС, которая получит новую обновленную вакцину.
"Расширение доступа к вакцинам во всем мире спасает жизни, снижает риск мутаций и необходимо для прекращения пандемии. Швеция является одной из стран мира по численности населения, которая внесла наибольший вклад в глобальную доступность вакцин", – говорится в сообщении правительства Швеции.
The Swedish Government has today decided to donate more than 500 000 doses of the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine to Ukraine. Sweden’s donation is in response to a request from Ukraine last week for half a million doses. * @DmytroKuleba https://t.co/JIqk2OUGyL— Ann Linde (@AnnLinde) September 13, 2022
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа 2022 года заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.
По состоянию на 26 ноября 2021 года допуск к применению в условиях чрезвычайных ситуаций был выдан для вакцин Pfizer/BioNTech Comirnaty, SII/Covishield и AstraZeneca/AZD1222, Janssen/Ad26.COV2.S, Moderna против COVID-19 (мРНК 1273), Sinopharm против COVID-19, CoronaVac компании Sinovac, BBV152 Covaxin против COVID-19 производства Bharat Biotech.
6 сентября Китай стал первой страной в мире, одобрившей ингаляционную вакцину против COVID-19 Convidecia Air.