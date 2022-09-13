Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз вакцины против коронавируса

"Правительство Швеции сегодня приняло решение передать Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. Пожертвование Швеции сделано в ответ на запрос Украины на прошлой неделе на полмиллиона доз", – написала она.

Таким образом, по мнению правительства Швеции, Украина станет одной из первых стран мира за пределами ЕС, которая получит новую обновленную вакцину.

"Расширение доступа к вакцинам во всем мире спасает жизни, снижает риск мутаций и необходимо для прекращения пандемии. Швеция является одной из стран мира по численности населения, которая внесла наибольший вклад в глобальную доступность вакцин", – говорится в сообщении правительства Швеции.