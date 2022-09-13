ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз вакцины против коронавируса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Швеция передаст Украине полмиллиона вакцин Pfizer
Швеция передаст Украине полмиллиона вакцин Pfizer
Фото: depositphotos.com

Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса. Об этом 13 сентября сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

"Правительство Швеции сегодня приняло решение передать Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. Пожертвование Швеции сделано в ответ на запрос Украины на прошлой неделе на полмиллиона доз", – написала она.

Таким образом, по мнению правительства Швеции, Украина станет одной из первых стран мира за пределами ЕС, которая получит новую обновленную вакцину.

"Расширение доступа к вакцинам во всем мире спасает жизни, снижает риск мутаций и необходимо для прекращения пандемии. Швеция является одной из стран мира по численности населения, которая внесла наибольший вклад в глобальную доступность вакцин", – говорится в сообщении правительства Швеции.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа 2022 года заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.

По состоянию на 26 ноября 2021 года допуск к применению в условиях чрезвычайных ситуаций был выдан для вакцин Pfizer/BioNTech Comirnaty, SII/Covishield и AstraZeneca/AZD1222, Janssen/Ad26.COV2.S, Moderna против COVID-19 (мРНК 1273), Sinopharm против COVID-19, CoronaVac компании Sinovac, BBV152 Covaxin против COVID-19 производства Bharat Biotech.

6 сентября Китай стал первой страной в мире, одобрившей ингаляционную вакцину против COVID-19 Convidecia Air.

Теги: Украина, Швеция, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Анн Линде, Pfizer
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Вкусные", "Персики мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (317763)
2
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (146789)
3
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (66558)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (24681)
5
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (17492)
6
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (17432)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (16766)
8
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (13723)
 
 
 
 