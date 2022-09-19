В Украине растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций – Минздрав

За прошлую неделю в Украине госпитализировали более 6 тыс. пациентов с коронавирусом Фото: depositphotos.com

"Мы фиксируем рост заболеваемости с конца июля. Если еще в середине июля фиксировалось лишь 1,5 тыс. случаев в неделю, то в середине сентября – почти 37 тыс. в неделю", – сказал он.

Также Кузин сообщил об увеличении объемов диагностики: за прошедшую неделю было сделано 139 тыс. тестов, неделей ранее – 94 тыс.

По словам главного санврача, растет также количество госпитализаций пациентов с коронавирусом: за прошедшую неделю в больницы попали почти 6300 человек, перед этим – 4734 человека.