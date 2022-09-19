В Украине растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций – Минздрав

"Мы фиксируем рост заболеваемости с конца июля. Если еще в середине июля фиксировалось лишь 1,5 тыс. случаев в неделю, то в середине сентября – почти 37 тыс. в неделю", – сказал он.
Также Кузин сообщил об увеличении объемов диагностики: за прошедшую неделю было сделано 139 тыс. тестов, неделей ранее – 94 тыс.
По словам главного санврача, растет также количество госпитализаций пациентов с коронавирусом: за прошедшую неделю в больницы попали почти 6300 человек, перед этим – 4734 человека.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря 2022 года.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.
По состоянию на 13 сентября в Украине, по данным Минздрава, 15,3 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса, 2 млн получили первую бустерную дозу, 18,6 тыс. – вторую бустерную дозу.