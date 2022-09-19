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В Украине растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций – Минздрав

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За прошлую неделю в Украине госпитализировали более 6 тыс. пациентов с коронавирусом
За прошлую неделю в Украине госпитализировали более 6 тыс. пациентов с коронавирусом
Фото: depositphotos.com

С конца июля в Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин на брифинге 19 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы фиксируем рост заболеваемости с конца июля. Если еще в середине июля фиксировалось лишь 1,5 тыс. случаев в неделю, то в середине сентября – почти 37 тыс. в неделю", – сказал он.

Также Кузин сообщил об увеличении объемов диагностики: за прошедшую неделю было сделано 139 тыс. тестов, неделей ранее – 94 тыс.

По словам главного санврача, растет также количество госпитализаций пациентов с коронавирусом: за прошедшую неделю в больницы попали почти 6300 человек, перед этим – 4734 человека.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря 2022 года.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

По состоянию на 13 сентября в Украине, по данным Минздрава, 15,3 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса, 2 млн получили первую бустерную дозу, 18,6 тыс. – вторую бустерную дозу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Игорь Кузин
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