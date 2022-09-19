ВОЗ зафиксировала наименьший за два с половиной года суточный прирост умерших с COVID-19

Одной из стран, где зарегистрировано больше всего случаев COVID-19, является Бразилия Фото: ЕРА

Последний раз меньше 534 пациентов с COVID-19 умирали за сутки 15 марта 2020 года – 469. С тех пор суточный прирост умерших достиг максимума 30 мая 2021 года (31 866).

19 сентября 2022 года, по предварительной информации, скончался 641 пациент с COVID-19.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали более 6,5 млн жителей планеты.

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составляет на 19 сентября 609 млн.

В пятерку стран с наибольшим числом зарегистрированных инфицирований входят США (94,2 млн), Индия (44,5 млн), Бразилия (34,6 млн), Франция (33,9 млн) и Германия (32,7 млн).