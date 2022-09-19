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ВОЗ зафиксировала наименьший за два с половиной года суточный прирост умерших с COVID-19

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Одной из стран, где зарегистрировано больше всего случаев COVID-19, является Бразилия
Одной из стран, где зарегистрировано больше всего случаев COVID-19, является Бразилия
Фото: ЕРА

18 сентября в мире скончалось 534 пациента с коронавирусной инфекцией, что является наименьшим показателем с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Последний раз меньше 534 пациентов с COVID-19 умирали за сутки 15 марта 2020 года – 469. С тех пор суточный прирост умерших достиг максимума 30 мая 2021 года (31 866).

19 сентября 2022 года, по предварительной информации, скончался 641 пациент с COVID-19.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали более 6,5 млн жителей планеты.

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составляет на 19 сентября 609 млн.

В пятерку стран с наибольшим числом зарегистрированных инфицирований входят США (94,2 млн), Индия (44,5 млн), Бразилия (34,6 млн), Франция (33,9 млн) и Германия (32,7 млн).

Контекст:

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

14 сентября гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что конец пандемии близок. "Если мы не воспользуемся этой возможностью сейчас, мы рискуем получить больше вариантов, больше смертей, больше сбоев и больше неопределенности", – сказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Германия, Индия, Франция, смерть, ВОЗ, Бразилия, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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