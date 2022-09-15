В Киеве началась новая волна заболевай коронавирусом – КГГА

"За последнюю неделю подтвердили 2278 случаев COVID-19. В то же время месяц назад, с 8-го по 14 августа, в Киеве зарегистрировали 316 случаев подтвержденного коронавируса. Об увеличении количества случаев заболевания COVID-19, сообщают в КГГА.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа 2022 года заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.

В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.