Австрия осудила проведение псевдореферендумов на территориях Украины

"Австрия решительно осуждает проведение незаконных фиктивных "референдумов" с целью оправдания аннексии украинских территорий Российской Федерацией. Они являются очередным серьезным нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины. Фейковые "референдумы" не имеют никакой легитимности по международному праву и, конечно, не будут нами признаны, как и аннексия украинских территорий", – говорится в заявлении.

В МИД Австрии также отметили, что последствиями войны является дефицит продовольствия и рост цен на энергоносители во всем мире.