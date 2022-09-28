Австрия осудила проведение псевдореферендумов на территориях Украины

"Австрия решительно осуждает проведение незаконных фиктивных "референдумов" с целью оправдания аннексии украинских территорий Российской Федерацией. Они являются очередным серьезным нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины. Фейковые "референдумы" не имеют никакой легитимности по международному праву и, конечно, не будут нами признаны, как и аннексия украинских территорий", – говорится в заявлении.
В МИД Австрии также отметили, что последствиями войны является дефицит продовольствия и рост цен на энергоносители во всем мире.
Statement of the Austrian Foreign Ministry on the illegal referenda on Ukrainian territory pic.twitter.com/3E5bfMOyZs— MFA Austria (@MFA_Austria) September 28, 2022
Россия на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей провела фейковые "референдумы" о присоединении этих регионов к РФ.
Большинство европейских стран не признают проведенные так называемые референдумы и готовы ввести санкции против их организаторов. Первой санкции ввела Великобритания. Ввести санкции также планирует Канада, Евросоюз, Франция, Швейцария.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных "референдумов". Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.