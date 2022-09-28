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Австрия осудила проведение псевдореферендумов на территориях Украины

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Австрия не признает псевдореферендумы, проведенные россиянами в оккупированных частях Украины
Австрия не признает псевдореферендумы, проведенные россиянами в оккупированных частях Украины
Фото: depositphotos.com

Австрия осудила проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и никогда не признает их результаты. Об этом 28 сентября говорится в заявлении федерального министерства европейских и иностранных дел Австрии в Twitter.

"Австрия решительно осуждает проведение незаконных фиктивных "референдумов" с целью оправдания аннексии украинских территорий Российской Федерацией. Они являются очередным серьезным нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины. Фейковые "референдумы" не имеют никакой легитимности по международному праву и, конечно, не будут нами признаны, как и аннексия украинских территорий", – говорится в заявлении.

В МИД Австрии также отметили, что последствиями войны является дефицит продовольствия и рост цен на энергоносители во всем мире.

Контекст:

Россия на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей провела фейковые "референдумы" о присоединении этих регионов к РФ.

Большинство европейских стран не признают проведенные так называемые референдумы и готовы ввести санкции против их организаторов. Первой санкции ввела Великобритания. Ввести санкции также планирует КанадаЕвросоюзФранцияШвейцария.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных "референдумов". Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Теги: Россия, Украина, санкции, референдум, Австрия, аннексия, российская агрессия, война России против Украины, МИД Австрии, суверенитет
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