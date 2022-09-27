Евродепутаты осудили проведение Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Под письмом подписались 60 европейских депутатов из почти всех ключевых политических групп. Как сообщает агентство, в документе депутаты отметили, что попытка России легитимизировать оккупацию территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей – это дальнейшая эскалация войны. По их мнению, РФ делает попытку повторить сценарий Крыма 2014 года, которая является "проявлением отчаяния Кремля в связи с военным наступлением Украины".

Депутаты заявили, что "заранее определенные результаты" не будут признаны, а попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины являются грубым нарушением международного права и международных соглашений, включая Хартию ООН, Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум.

В документе парламентарии подчеркнули, что факты насилия и массовых захоронений, которые были обнаружены после деоккупации территорий в Харьковской области, свидетельствуют о том, что там были "полностью отвергнуты фундаментальные свободы и права".

Депутаты обратились к Европейскому союзу с просьбой дать РФ "соответствующий ответ" и призвали ввести санкции, включая введение полного эмбарго на поставку российского ископаемого топлива, а также исключить РФ из G20 и других организаций международного сотрудничества. Депутаты также обратились к ЕС с требованием ввести персональные санкции против лиц, причастных к организации этих фейковых "референдумов".