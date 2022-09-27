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Евродепутаты осудили проведение Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украины

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Евродепутаты призвали ЕС дать "соответствующий ответ" России за проведение псевдореферендумов в оккупированных регионах Украины
Евродепутаты призвали ЕС дать "соответствующий ответ" России за проведение псевдореферендумов в оккупированных регионах Украины
Фото: depositphotos.com

Депутаты Европейского парламента осудили незаконные "референдумы", которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в их совместном письме, которое оказалось в распоряжении "Укринформа", сообщило агентство 27 сентября.

Под письмом подписались 60 европейских депутатов из почти всех ключевых политических групп. Как сообщает агентство, в документе депутаты отметили, что попытка России легитимизировать оккупацию территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей – это дальнейшая эскалация войны. По их мнению, РФ делает попытку повторить сценарий Крыма 2014 года, которая является "проявлением отчаяния Кремля в связи с военным наступлением Украины".

Депутаты заявили, что "заранее определенные результаты" не будут признаны, а попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины являются грубым нарушением международного права и международных соглашений, включая Хартию ООН, Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум.

В документе парламентарии подчеркнули, что факты насилия и массовых захоронений, которые были обнаружены после деоккупации территорий в Харьковской области, свидетельствуют о том, что там были "полностью отвергнуты фундаментальные свободы и права".

Депутаты обратились к Европейскому союзу с просьбой дать РФ "соответствующий ответ" и призвали ввести санкции, включая введение полного эмбарго на поставку российского ископаемого топлива, а также исключить РФ из G20 и других организаций международного сотрудничества. Депутаты также обратились к ЕС с требованием ввести персональные санкции против лиц, причастных к организации этих фейковых "референдумов".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины прошли псевдореферендумы о присоединении регионов к России.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Теги: Россия, Украина, санкции, референдум, оккупация, парламент, российская агрессия, война России против Украины, документы, соглашение, письмо, деоккупация
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