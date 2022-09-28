Эрдоган и Зеленский обсудили обмен военнопленными Украины и РФ, ситуацию на ЗАЭС и российские "референдумы"

Президенты обсудили обмен военнопленными между РФ и Украиной, в котором была задействована Турция, ситуацию вокруг захваченной россиянами Запорожской АЭС, а также проведение РФ псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.
Эрдоган, в частности, отметил, что очень рад успешному проведению обмена военнопленными "после долгой подготовки".
Он вновь повторил предложение Турции выступить посредником в формировании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"Обратив внимание на успешное функционирование соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, президент Эрдоган подчеркнул, что аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС", – сообщила пресс-служба турецкого лидера.
Эрдоган также отметил, что "проведение односторонних "референдумов" в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса". Он напомнил, что Турция по-прежнему готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров.
President @RTErdogan spoke by phone with President Volodymyr Zelensky of Ukraine. pic.twitter.com/gRWomRTPGC— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) September 28, 2022
Зеленский, как сообщает Офис президента, поблагодарил турецкую сторону за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, подтвержденную, в частности, в выступлении Эрдогана на открытии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Отдельно он поблагодарил официальную Анкару за принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины для аннексии новых украинских земель.
Зеленский высоко оценил личную роль Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленными и предоставлении убежища на турецкой земле украинским командирам.
"В свою очередь лидер Турецкой Республики заверил, что для освобожденных будут созданы все необходимые условия, равно как и для родственников, которые будут посещать их в Турции", – сообщили в ОП.
В ходе разговора была отмечена ключевая роль Турции в организации работы "зерновой инициативы" и налаживании экспорта украинской агропродукции по Черному морю – с момента ее начала из украинских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.
Президенты также обсудили двусторонние контакты на ближайшую перспективу.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.
20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.
Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украины. России передали 55 российских военнослужащих и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука.
В то же время входящая в НАТО Турция отказалась поддержать санкции против России, не голосовала на заседании Всемирной туристической организации ООН, во время которого из ВТО исключили Россию. Есть информация, что Турция принимает российские суда с украденным из Украины зерном.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России". По его словам, украинская сторона начала откровенно обсуждать эти вопросы с турецкими партнерами.