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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган и Зеленский обсудили обмен военнопленными Украины и РФ, ситуацию на ЗАЭС и российские "референдумы"

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Эрдоган предложил Зеленскому применить к Запорожской АЭС тот же подход, что и при достижении "зернового соглашения"
Эрдоган предложил Зеленскому применить к Запорожской АЭС тот же подход, что и при достижении "зернового соглашения"
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября провели телефонный разговор. Об этом сообщили пресс-службы обоих лидеров.

Президенты обсудили обмен военнопленными между РФ и Украиной, в котором была задействована Турция, ситуацию вокруг захваченной россиянами Запорожской АЭС, а также проведение РФ псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Эрдоган, в частности, отметил, что очень рад успешному проведению обмена военнопленными "после долгой подготовки".

Он вновь повторил предложение Турции выступить посредником в формировании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

"Обратив внимание на успешное функционирование соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, президент Эрдоган подчеркнул, что аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС", – сообщила пресс-служба турецкого лидера. 

Эрдоган также отметил, что "проведение односторонних "референдумов" в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса". Он напомнил, что Турция по-прежнему готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров.

Зеленский, как сообщает Офис президента, поблагодарил турецкую сторону за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, подтвержденную, в частности, в выступлении Эрдогана на открытии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отдельно он поблагодарил официальную Анкару за принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины для аннексии новых украинских земель.

Зеленский высоко оценил личную роль Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленными и предоставлении убежища на турецкой земле украинским командирам.

"В свою очередь лидер Турецкой Республики заверил, что для освобожденных будут созданы все необходимые условия, равно как и для родственников, которые будут посещать их в Турции", – сообщили в ОП. 

В ходе разговора была отмечена ключевая роль Турции в организации работы "зерновой инициативы" и налаживании экспорта украинской агропродукции по Черному морю – с момента ее начала из украинских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Президенты также обсудили двусторонние контакты на ближайшую перспективу.

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украины. России передали 55 российских военнослужащих и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука.

В то же время входящая в НАТО Турция отказалась поддержать санкции против Россиине голосовала на заседании Всемирной туристической организации ООН, во время которого из ВТО исключили Россию. Есть информация, что Турция принимает российские суда с украденным из Украины зерном.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России". По его словам, украинская сторона начала откровенно обсуждать эти вопросы с турецкими партнерами.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, референдум, Черное море, переговоры, экспорт, пленные, АЭС, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, море, зерно, ЗАЭС
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