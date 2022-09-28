Эрдоган и Зеленский обсудили обмен военнопленными Украины и РФ, ситуацию на ЗАЭС и российские "референдумы"

Эрдоган предложил Зеленскому применить к Запорожской АЭС тот же подход, что и при достижении "зернового соглашения" Фото: president.gov.ua (архив)

Президенты обсудили обмен военнопленными между РФ и Украиной, в котором была задействована Турция, ситуацию вокруг захваченной россиянами Запорожской АЭС, а также проведение РФ псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Эрдоган, в частности, отметил, что очень рад успешному проведению обмена военнопленными "после долгой подготовки".

Он вновь повторил предложение Турции выступить посредником в формировании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

"Обратив внимание на успешное функционирование соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, президент Эрдоган подчеркнул, что аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС", – сообщила пресс-служба турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что "проведение односторонних "референдумов" в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса". Он напомнил, что Турция по-прежнему готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров.

President @RTErdogan spoke by phone with President Volodymyr Zelensky of Ukraine. pic.twitter.com/gRWomRTPGC — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) September 28, 2022

Зеленский, как сообщает Офис президента, поблагодарил турецкую сторону за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, подтвержденную, в частности, в выступлении Эрдогана на открытии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отдельно он поблагодарил официальную Анкару за принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины для аннексии новых украинских земель.

Зеленский высоко оценил личную роль Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленными и предоставлении убежища на турецкой земле украинским командирам.

"В свою очередь лидер Турецкой Республики заверил, что для освобожденных будут созданы все необходимые условия, равно как и для родственников, которые будут посещать их в Турции", – сообщили в ОП.

В ходе разговора была отмечена ключевая роль Турции в организации работы "зерновой инициативы" и налаживании экспорта украинской агропродукции по Черному морю – с момента ее начала из украинских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Президенты также обсудили двусторонние контакты на ближайшую перспективу.