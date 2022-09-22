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Турция хочет увеличить закупку газа из США – Эрдоган

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Эрдоган заявил, что Турция готова к сотрудничеству в поставках американского СПГ
Эрдоган заявил, что Турция готова к сотрудничеству в поставках американского СПГ
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары к сотрудничеству в поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом он сказал на встрече с американскими бизнесменами в Нью-Йорке, сообщило 22 сентября турецкое государственное агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, за короткое время объем торговли между Турцией и США может достичь цели в $100 млрд – это возможно, если удастся "правильно и решительно поддержать этот импульс".

Он заявил, что Турция хочет увеличить закупку газа из США "на более выгодных условиях" и готова к сотрудничеству в поставках американского СПГ в страны региона.

Кроме того, Эрдоган заявил, что отмена дополнительных таможенных пошлин в секторе сталелитейной и алюминиевой промышленности, наложенных США в 2018 году, внесет "значительный вклад в совместные усилия Анкары и Вашингтона".

Контекст:

Из-за нападения РФ на Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. "Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

В июне Киевская школа экономики сообщала, что компании из девяти стран Европы согласились перейти в отношениях с Россией на новую схему, которая подразумевает оплату за газ в рублях.

5 августа росСМИ заявили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились об оплате российского газа в рублях. 

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