Турция хочет увеличить закупку газа из США – Эрдоган

Эрдоган заявил, что Турция готова к сотрудничеству в поставках американского СПГ Фото: EPA

По словам Эрдогана, за короткое время объем торговли между Турцией и США может достичь цели в $100 млрд – это возможно, если удастся "правильно и решительно поддержать этот импульс".

Он заявил, что Турция хочет увеличить закупку газа из США "на более выгодных условиях" и готова к сотрудничеству в поставках американского СПГ в страны региона.

Кроме того, Эрдоган заявил, что отмена дополнительных таможенных пошлин в секторе сталелитейной и алюминиевой промышленности, наложенных США в 2018 году, внесет "значительный вклад в совместные усилия Анкары и Вашингтона".