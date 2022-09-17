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Президент Латвии: Мы уже не вернем дешевый газ и нефть. Ценой будет наша свобода

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Левитс: Мы все поддерживаем Украину у нас нет реальной альтернативы
Левитс: Мы все поддерживаем Украину – у нас нет реальной альтернативы
Фото: EPA

Президент Латвии Эгилс Левитс уверен, что подавляющее большинство латвийского народа предпочтет свободу дешевым газу и нефти. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист отметил, что из-за масштабной военной агрессии России экономически страдает весь мир, и спросил, готов ли народ Латвии терпеть инфляцию и рост коммунальных тарифов ради победы Украины над Россией.

Левитс в ответ подчеркнул, что, хотя это действительно проблема для всего мира, включая Европу и, в частности, Латвию, но тяжелее всех приходится Украине. 

"Мы все поддерживаем Украину – у нас нет реальной альтернативы. Мы уже не вернем дешевый газ и нефть. Ценой будет наша свобода. И если на одну чашу весов положить свободу, а на другую – более низкие цены, я думаю, что подавляющее большинство общества скажет: "Нет, наша свобода ценнее", – сказал президент Латвии. 

Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Сейм Латвии 15 июля запретил поставку российского газа с 2023 года. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Латвия, газ, нефть, российская агрессия, война России против Украины, российский газ, Эгилс Левитс, российская нефть
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