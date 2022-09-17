Президент Латвии: Мы уже не вернем дешевый газ и нефть. Ценой будет наша свобода

Левитс: Мы все поддерживаем Украину – у нас нет реальной альтернативы Фото: EPA

Журналист отметил, что из-за масштабной военной агрессии России экономически страдает весь мир, и спросил, готов ли народ Латвии терпеть инфляцию и рост коммунальных тарифов ради победы Украины над Россией.

Левитс в ответ подчеркнул, что, хотя это действительно проблема для всего мира, включая Европу и, в частности, Латвию, но тяжелее всех приходится Украине.

"Мы все поддерживаем Украину – у нас нет реальной альтернативы. Мы уже не вернем дешевый газ и нефть. Ценой будет наша свобода. И если на одну чашу весов положить свободу, а на другую – более низкие цены, я думаю, что подавляющее большинство общества скажет: "Нет, наша свобода ценнее", – сказал президент Латвии.

Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает. Полная версия интервью

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