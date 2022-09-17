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"Только кнопку нажать – и все пошло". Путин предложил ЕС открыть "Северный поток – 2", "если приспичило" с газом

Газопровод "Северный поток 2" не хотят открывать, отметил Путин
Газопровод "Северный поток – 2" не хотят открывать, отметил Путин 
Фото: kremlin.ru

Если ЕС хочет больше газа, он должен снять санкции против газопровода "Северный поток – 2".

Об этом 16 сентября на пресс-конференции по итогам поездки в Узбекистан заявил президент РФ Владимир Путин. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Кремля.

"Если приспичило, если все так тяжело, то возьмите и снимите санкции с "Северного потока – 2", 55 млрд м³ по году, только кнопку нажать – и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, не могут отремонтировать, новый газопровод поставили под санкции, "Северный поток – 2", открывать не хотят. А мы виноваты?", – сказал Путин.

“Северный поток-2” – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.

22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор “Северного потока – 2" объявила о банкротстве. Замгоссекретаря США Виктории Нуланд заявляла в марте, что “Северный поток – 2” мертв: “Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет.

Контекст:

Из-за нападения РФ на Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Узбекистан, газопровод, Европа, Евросоюз, пресс-конференция, Северный поток – 2, российский газ, ЕС
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