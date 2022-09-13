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Доходы России от энергоносителей сократились до минимума из-за западных санкций

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Россия была вынуждена продавать нефть с большой скидкой на азиатских рынках
Россия была вынуждена продавать нефть с большой скидкой на азиатских рынках
Фото: EPA

Доходы России от энергоносителей в августе этого года сократились до самого низкого уровня более чем за год, поскольку из-за западных санкций Кремль был вынужден продавать нефть со скидкой. Об этом 13 сентября сообщило Bloomberg.

Отказ покупать российскую нефть в Европе означает, что Москва была вынуждена продавать нефть с большой скидкой на азиатских рынках, что лишало ее возможности пользоваться всеми преимуществами более высоких цен.

При этом в августе в Европе были зафиксированы рекордно высокие спотовые цены на газ, а газовые доходы не смогли полностью компенсировать снижение доходов от нефти. Параллельно "Газпром" этим летом значительно сократил экспорт газа в Европу.

Еще один удар по казне Кремля, пишет Bloomberg, может нанести "потолок цен", который страны G7 планируют установить на российские нефть и нефтепродукты.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой из них – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включат поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

8 сентября чиновник Государственного департамента США заявил, что российская экономика уязвима перед отключением от мировой экономики и столкнется с устойчивым спадом экономической активности. По прогнозам, война Путина сведет на нет большую часть экономических достижений России за последние 15 лет.

Теги: Россия, газ, санкции, экономика, энергетика, нефть, цены, нефтепродукты
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