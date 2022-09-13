Доходы России от энергоносителей сократились до минимума из-за западных санкций

Россия была вынуждена продавать нефть с большой скидкой на азиатских рынках Фото: EPA

Отказ покупать российскую нефть в Европе означает, что Москва была вынуждена продавать нефть с большой скидкой на азиатских рынках, что лишало ее возможности пользоваться всеми преимуществами более высоких цен.

При этом в августе в Европе были зафиксированы рекордно высокие спотовые цены на газ, а газовые доходы не смогли полностью компенсировать снижение доходов от нефти. Параллельно "Газпром" этим летом значительно сократил экспорт газа в Европу.

Еще один удар по казне Кремля, пишет Bloomberg, может нанести "потолок цен", который страны G7 планируют установить на российские нефть и нефтепродукты.