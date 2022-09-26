Омбудсмен рассказал об условиях, в которых находятся в Турции командиры – защитники Мариуполя

"Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией президента Турции. Для них были созданы все условия относительно безопасной нормальной жизни, насколько это возможно. Но единственное условие, которое было применено к ним в рамках обмена военнопленными, – это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока идет война в нашем государстве с РФ. Насколько мне известно, они знали об этом, согласились", – сказал он.

На вопрос, могут ли они общаться с украинскими журналистами, омбудсмен ответил: "Думаю, это произойдет, сейчас не буду называть сроки".