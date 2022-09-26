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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Омбудсмен рассказал об условиях, в которых находятся в Турции командиры – защитники Мариуполя

Командиров мариупольского гарнизона освободили из плена 21 сентября
Командиров мариупольского гарнизона освободили из плена 21 сентября
Фото:

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире "Апостроф TV" 26 сентября рассказал, в каких условиях в Турции находятся командиры мариупольского гарнизона, которые были освобождены в рамках обмена пленными между Украиной и РФ.

"Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией президента Турции. Для них были созданы все условия относительно безопасной нормальной жизни, насколько это возможно. Но единственное условие, которое было применено к ним в рамках обмена военнопленными, – это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока идет война в нашем государстве с РФ. Насколько мне известно, они знали об этом, согласились", – сказал он.

На вопрос, могут ли они общаться с украинскими журналистами, омбудсмен ответил: "Думаю, это произойдет, сейчас не буду называть сроки".

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам Буданова, они будут жить "в частном доме в приличных условиях".

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, Мариуполь, война России против Украины, обмен пленными, Дмитрий Лубинец, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Денис Шлега, Олег Хоменко
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