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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных". В патронатной службе "Азова" рассказали о состоянии военных после плена

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После плена украинские военные обессилены, много скрытых переломов и обострений хронических болезней, почти у всех крайняя степень анорексии
После плена украинские военные обессилены, много скрытых переломов и обострений хронических болезней, почти у всех крайняя степень анорексии
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Почти все 215 украинских военных, освобожденных в результате обмена пленными, имеют крайнюю степень анорексии. Об этом сказал 24 сентября глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в комментарии "Украинской правде".

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней", – сказала Толкачева.

По ее словам, всем сейчас оказывают надлежащую медицинскую помощь и команда врачей работает максимально слаженно, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины".

Часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

Толкачева добавила, что государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы военных и банковские карты, на которые они смогут получить заработную плату.

Глава патронатной службы "Азова" отметила, что военные благодарят ГУР, Генштаб ВСУ, СБУ, Офис президента за освобождение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Многих из защитников, освобожденных 21 сентября, оккупанты жестоко пытали, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Пресс-офицер "Азова" Дмитрий Козацкий (позывной Орест) после пребывания в российском плену похудел до 55 кг, он рассказал родным, что в течение 10 дней пленным не давали воды. Морпех Михаил Дианов, по словам врачей, потерял 30% своего нормального веса, а в его руке, сломанной перед пленом, не хватает 4 см кости. Офицер управления разведки "Азова" Илья Самойленко рассказал матери, что его не пытали, но все четыре месяца он провел в одиночной камере, писали "Факты".

Украина поставит перед Красным Крестом вопрос об отсутствии мониторинга ситуации с пленными, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцевКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.

Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.

Теги: полк Азов, Азовсталь, пленные, реабилитация, лечение, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными
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