"Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных". В патронатной службе "Азова" рассказали о состоянии военных после плена

После плена украинские военные обессилены, много скрытых переломов и обострений хронических болезней, почти у всех крайняя степень анорексии Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней", – сказала Толкачева.

По ее словам, всем сейчас оказывают надлежащую медицинскую помощь и команда врачей работает максимально слаженно, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины".

Часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

Толкачева добавила, что государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы военных и банковские карты, на которые они смогут получить заработную плату.

Глава патронатной службы "Азова" отметила, что военные благодарят ГУР, Генштаб ВСУ, СБУ, Офис президента за освобождение.

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Многих из защитников, освобожденных 21 сентября, оккупанты жестоко пытали, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Пресс-офицер "Азова" Дмитрий Козацкий (позывной Орест) после пребывания в российском плену похудел до 55 кг, он рассказал родным, что в течение 10 дней пленным не давали воды. Морпех Михаил Дианов, по словам врачей, потерял 30% своего нормального веса, а в его руке, сломанной перед пленом, не хватает 4 см кости. Офицер управления разведки "Азова" Илья Самойленко рассказал матери, что его не пытали, но все четыре месяца он провел в одиночной камере, писали "Факты".

Украина поставит перед Красным Крестом вопрос об отсутствии мониторинга ситуации с пленными, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.