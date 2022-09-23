"Раненая рука не то что не срослась – в ней не хватает 4 см кости". Стало известно о состоянии морпеха Дианова, вернувшегося из плена

Военнослужащему нужно оперировать руку, но он настолько похудел, что сначала должен набрать вес, говорит его сестра Фото: kztsky / Instagram

"Цена плена. И яркое доказательство "гуманности" наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника "Азовстали", освобожденного 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4 см кости. Лечение и восстановление явно растянется надолго. Когда я открыла этот снимок, мне стало больно физически", – написала она и опубликовала фото защитника.

В комментариях журналистка опубликовала еще один снимок Дианова и отметила, что фото сделано сестрой военнослужащего Аленой Лаврушко в киевском госпитале. Также Киртока в своем посте разместила реквизиты счетов для помощи военному.

Лаврушко в комментарии "Украинской правде" рассказала, что физическое состояние защитника тяжелое.

"А моральное… Михаил очень сильный. Он безумно рад, что он вернулся. Говорит: "Иду и дышу чистым, свободным воздухом". Сейчас основное – это поставить его на ноги", – сказала она.

Дианов находится в Киевском военном госпитале, его осмотрел врач. Руку нужно оперировать, но пока операцию делать не будут, так как военнослужащему нужно сначала набрать вес, сказала его сестра. По ее словам, защитник потерял 30% от своего нормального веса.

"Самое первое, что ему нужно, – это прибавить в весе. Это основное, потому что физическое состояние его не позволяет провести ему сейчас операцию. Это может быть опасно для его здоровья. Поэтому он сейчас должен выздоравливать, набираться сил", – отметила она.

По словам Лаврушко, возможно загноение раненой руки.

"Нужно сделать операцию, вставить пластину на кость, потому что у него не хватает 4 см кости в руке, и это все нужно исправлять. [В плену] ему вытащили аппарат из руки, без наркоза, без ничего – ржавыми плоскогубцами. Вытаскивали этот металл из руки плоскогубцами... Такая была помощь [оккупантов] нашим ребятам", – добавила она.